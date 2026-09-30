TRAMP OKUPIO TEHNOLOŠKI VRH: Potpisan dokument o veštačkoj inteligenciji

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je da je potpisao dokument koji se odnosi na veštačku inteligenciju sa vodećim rukovodiocima tehnoloških kompanija u Vašingtonu.

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- To je skoro kao Ustav na neki način, i najveći ljudi na svetu su to potpisali, a ja sam to potpisao kao predsednik i to je zaista oblik zaštite - rekao je Tramp sinoć novinarima nakon sastanka sa direktorima tehnoloških kompanija u Beloj kući, prenose mediji.



- Takođe razmišljamo o formiranju neke vrste odbora u koji bismo možda stavili deset ljudi... kako bi odbor mogao da nadgleda ceo poduhvat - kazao je Tramp.



Tramp je potpisao i izvršnu naredbu kojom se izraz "veštačka inteligencija" preimenuje u "superinteligencija".

Raspored sedenja, koji je objavljen na Trampovom nalogu „Istina“, pokazuje da je Tramp sedeo pored izvršnog direktora Nvidije, Džensena Huanga, i izvršnog direktora Tesle i SpejsIksa, Ilona Maska, a zatim slede Mark Zakerberg iz Mete i Sundar Pičai iz kompanije Gugl.

Tramp je ranije saopštio da Sjedinjenim Američkim Državama nisu potrebni novi propisi koji bi se odnosili specifično na veštačku inteligenciju a prošle nedelje je u obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija rekao svetskim liderima da "odbacuje svaki pokušaj da se izgradi globalistička šema za kontrolu" veštačke inteligencije.

Tramp je izjavio i da je njegov sastanak sa liderima kompanija koje se bave veštačkom inteligencijom bio "veoma produktivan i izuzetno prijateljski".

Nakon sastanka, koji je održan u formi radnog ručka sa vodećim tehnološkim liderima u Beloj kući, novinarima je rekao da će kompanije "sarađivati sa lokalnim zajednicama, posebno na centrima podataka, i da će raditi na tome da zajednica bude srećna".

- Postoji uverenje da bi trebalo da postoji ogromna samoregulacija, i automatski imamo regulaciju sa Ministarstvom pravde, FBI-jem, svim tim. Ali samoregulacija je veoma važna - kazao je Tramp.

Kazao je da tehnološki lideri "žele da vide zajednice koje su bezbedne i srećne, i učiniće te zajednice veoma, veoma srećnim", ili će "u suprotnom, biti primorani da odu u inostranstvo ili na druge lokacije".

- Ovo su najbriljantniji ljudi na svetu, a posao koji su obavili je neverovatan. Imamo veoma veliku prednost i zadržaćemo je, i to je veoma pozitivna stvar - kazao je Tramp.

On je ocenio i da bi direktor američke Nacionalne obaveštajne službe Džej Klejton bio dobar, kako je kazao, "car koji bi se bavio veštačkom inteligencijom“.

- Klejton je dobar čovek. Tu je, blizu je toga. To je dobra ideja - rekao je Tramp.

Nakon sastanka sa predstavnicima kompanija koje se bave veštačkom inteligencijom, Tramp je novinarima ispred Bele kuće rekao da želi da izabere osobu za tu poziciju u naredna tri ili četiri dana.

Tačne nadležnosti funkcije "cara" veštačke inteligencije još nisu precizirane, iako je Tramp ranije izjavio da želi da formira "Snage za veštačku inteligenciju" kao novu državnu agenciju.

Kao direktor nacionalne obaveštajne službe, Klejton je Trampov glavni savetnik za obaveštajna pitanja i nalazi se na čelu obaveštajne zajednice koju čini 18 agencija.

Tokom saslušanja za potvrdu imenovanja u julu, Klejton je rekao da, slično pristupu ministra finansija Skota Besenta, i za obaveštajnu zajednicu "važi stav da veštačka inteligencija predstavlja ne samo priliku, već i pretnju".

- Kada nešto predstavlja i priliku i pretnju, najbolje je da to stavite pod kontrolu - rekao je tada Klejton.

(Tanjug)