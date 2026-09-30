KUVA NA BLISKOM ISTOKU: Iran na nogama zbog poteza Netanjahua, poslali hitno upozorenje ovoj zemlji

IRANSKO Ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je sinoć Ujedinjene Arapske Emirate na "veoma opasne posledice" nakon posete premijera Benjamina Netanjahua toj zemlji.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ariel Schalit

U saopštenju iranskog Ministarstva, Netanjahu je opisan kao "premijer cionističkog režima koji ubija decu i podstiče rat", prenosi Al Džazira.

- Prisustvo zločinca čije su ruke uprljane krvlju stotina hiljada nevinih ljudi i protiv koga se vodi postupak pred međunarodnim sudovima izuzetno je opasno i zabrinjavajuće - navodi se u saopštenju.

Dodaje se da "s obzirom na dokazano neprijateljstvo i animozitet cionističkog režima prema Iranu i drugim zemljama regiona, kao i na ponovljene pretnje tog režima upućene Islamskoj Republici Iran, sve zemlje u regionu treba da budu oprezne u pogledu posledica i odjeka takvog prisustva".

Netanjahu je posetio UAE prošle sedmice, a Izraelski kanal 12 objavio je prethodno, pozivajući se na izvore, da je Netanjahu tajno tokom vikenda otputovao u Ujedinjene Arapske Emirate kako bi zatražio od predsednika UAE da demantuje navode da ga je upozorio na neposrednu pretnju od palestinske militantne grupe Hamas uoči napada izvedenog 7. oktobra 2023. godine na jug Izraela.

Netanjahu je u nedelju održao sastanak u trajanju od sat vremena sa predsednikom UAE.

Jedna osoba upoznata sa slučajem navodi da su razgovori bili usredsređeni na izveštaj koji je izraelski dnevni list "Harec" objavio početkom meseca, a u kome se navodi da je lider UAE upozorio Netanjahua na napad Hamasa 7. oktobra 2023. godine.

Prema navodima osobe koja tvrdi da ima neposredna saznanja o sastanku, Netanjahu je zatražio od Mohameda bin Zajeda da demantuje te navode.

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