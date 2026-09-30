VAŠINGTON UDARIO NOVIM SANKCIJAMA: Na meti subjekti povezani sa iranskim naoružanjem
MINISTARSTVO finansija Sjedinjenih Američkih Država uvelo je u utorak sankcije za 10 pojedinaca i subjekata za koje se tvrdi da su nabavljali oružje ili komponente za oružje za iransko Ministarstvo odbrane, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija SAD.
Među sankcionisanim pojedincima nalaze se predstavnik iranskog Ministarstva odbrane sa sedištem u Kini, kao i predstavnici nekoliko firmi iz Irana, Hongkonga i Pakistana koje navodno nabavljaju komponente za razvoj iranskog naoružanja.
Ministar finansija Skot Besent izjavio je da će SAD "nastaviti da ciljaju i ometaju one koji pružaju materijalnu, tehnološku ili finansijsku podršku koja omogućava iranskom režimu da održi svoje terorističke aktivnosti", preneo je Rojters.
- Ministarstvo finansija neće tolerisati nikakvu podršku režimu i nastaviće da identifikuje, razotkriva i izoluje one koji omogućavaju delovanje Irana - poručio je Besent.
On je prethodno izjavio da je poslao izaslanike širom sveta kako bi izvršio pritisak na zemlje da ekonomski izoluju Iran, kao i da ti napori daju rezultate. Naveo je da su Turska i Oman obustavile dolazne letove privatnog prevoznika Mahan era, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati obustavili sve letove iranskih avio-kompanija.
- Vodeće komercijalne banke u UAE i Turskoj su prestale da obavljaju transakcije sa Iranom. Čak je i iransko rukovodstvo priznalo ekonomsku štetu rata, jer je vrednost rijala pala na rekordno nizak nivo. Zahvalan sam vladama Ujedinjenog Kraljevstva, Turske, Omana i UAE. Nastavićemo da radimo zajedno jer ima još mnogo toga da se uradi kako bi se sprečio Teheran da sprovodi svoju terorističku agendu - istakao je Besent.
(Tanjug)
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