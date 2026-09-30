KIJEV I IZMAIL NA NIŠANU: Rusi udarili visokopreciznim dalekometnim oružjem
ORUŽANE snage Ruske Federacije izvele su tokom noći niz udara visokopreciznim dalekometnim oružjem na ciljeve u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi.
Raketama sa kopna i udarnim bespilotnim letelicama pogođeni su centar za komunikacije u Kijevu, objekti elektroenergetskog sistema u Kijevskoj oblasti koji se koriste za snabdevanje vojske, kao i infrastruktura luke Izmail u Odeskoj oblasti.
Prethodnih dana je na meti bila internet-infrastruktura kijevskog režima, kako bi se poremetili sistemi veze Oružanih snaga Ukrajina.
Kampanja pomorskog pritiska na Ukrajinu putem bombardovanja lučke infrastrukture i brodova koji dopremaju zalihe za OSU traje od jula.
(RT Balkan)
BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija
Preporučujemo
DRAMA U KIJEVU NAKON NAPADA: Potpuno smo uništeni, saveznici su digli ruke od nas!
29. 09. 2026. u 17:11
POČINjE NOVA ERA RATOVANjA? Kijev pravi „Armiju robota“, prvi cilj šokirao javnost
27. 09. 2026. u 09:28
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)