KIJEV I IZMAIL NA NIŠANU: Rusi udarili visokopreciznim dalekometnim oružjem

ORUŽANE snage Ruske Federacije izvele su tokom noći niz udara visokopreciznim dalekometnim oružjem na ciljeve u Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi.

Foto: Tanjug/AP Photo/Dan Bashakov

Raketama sa kopna i udarnim bespilotnim letelicama pogođeni su centar za komunikacije u Kijevu, objekti elektroenergetskog sistema u Kijevskoj oblasti koji se koriste za snabdevanje vojske, kao i infrastruktura luke Izmail u Odeskoj oblasti.

Prethodnih dana je na meti bila internet-infrastruktura kijevskog režima, kako bi se poremetili sistemi veze Oružanih snaga Ukrajina.

Kampanja pomorskog pritiska na Ukrajinu putem bombardovanja lučke infrastrukture i brodova koji dopremaju zalihe za OSU traje od jula.

(RT Balkan)

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