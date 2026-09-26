Svet

ULICE POSTALE REKE, LJUDI PRIMORANI DA BEŽE: Vlasti poslale građanima važno upozorenje, strahuje se da najgore još nije prošlo (FOTO)

Танјуг

26. 09. 2026. u 07:34

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OBILNE kiše poplavile su delove Bangkoka, poremetile saobraćaj i primorale pojedine stanovnike na evakuaciju.

УЛИЦЕ ПОСТАЛЕ РЕКЕ, ЉУДИ ПРИМОРАНИ ДА БЕЖЕ: Власти послале грађанима важно упозорење, страхује се да најгоре још није прошло (ФОТО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Sakchai Lalit

Glavni kanali u gradu primili su više od 20 centimetara kiše, a poplavne vode proširile su se posebno centralnim i istočnim delovima Bangkoka, blokirajući puteve i zaustavljajući saobraćaj, preneo je AP.

Foto: Tanjug/AP Photo/Sakchai Lalit

Više od 84.000 ljudi u 21 provinciji širom Tajlanda pogođeno je poplavama, posebno u centralnom delu zemlje.

Vlasti su stanovnicima pogođenih područja poslale upozorenja putem sistema mobilne radiodifuzije.

Tajlandski meteorološki zavod upozorio je da će obilne kiše u većem delu zemlje trajati do sutra zbog jakog sistema niskog pritiska i jačanja jugozapadnog monsuna.

U Bangkoku je otvoreno nekoliko skloništa za stanovnike koji su morali da napuste svoje domove, dok su neki vladini objekti pretvoreni u parkinge za vozila.

Foto: Фото: Танјуг/AP Photo/Sakchai Lalit

POGLEDAJ GALERIJU

Guverner Bangkoka Čačart Sitipunt rekao je da se očekuju nove jake kiše, ali da bi poplave trebalo da se povuku nakon prestanka padavina, dok gradske službe rade na što bržem odvođenju vode.

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EGON SAVIN O PREMIJERI PREDSTAVE KOVAČI: Ovo je hrabra, mogao bih reći i bezobrazna predstava

EGON SAVIN O PREMIJERI PREDSTAVE KOVAČI: "Ovo je hrabra, mogao bih reći i bezobrazna predstava"