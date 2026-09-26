ULICE POSTALE REKE, LJUDI PRIMORANI DA BEŽE: Vlasti poslale građanima važno upozorenje, strahuje se da najgore još nije prošlo (FOTO)
OBILNE kiše poplavile su delove Bangkoka, poremetile saobraćaj i primorale pojedine stanovnike na evakuaciju.
Glavni kanali u gradu primili su više od 20 centimetara kiše, a poplavne vode proširile su se posebno centralnim i istočnim delovima Bangkoka, blokirajući puteve i zaustavljajući saobraćaj, preneo je AP.
Više od 84.000 ljudi u 21 provinciji širom Tajlanda pogođeno je poplavama, posebno u centralnom delu zemlje.
Vlasti su stanovnicima pogođenih područja poslale upozorenja putem sistema mobilne radiodifuzije.
Tajlandski meteorološki zavod upozorio je da će obilne kiše u većem delu zemlje trajati do sutra zbog jakog sistema niskog pritiska i jačanja jugozapadnog monsuna.
U Bangkoku je otvoreno nekoliko skloništa za stanovnike koji su morali da napuste svoje domove, dok su neki vladini objekti pretvoreni u parkinge za vozila.
Guverner Bangkoka Čačart Sitipunt rekao je da se očekuju nove jake kiše, ali da bi poplave trebalo da se povuku nakon prestanka padavina, dok gradske službe rade na što bržem odvođenju vode.
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