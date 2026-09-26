TRAMP NASTAVLJA BOMBARDOVANJE: Američki predsednik odbio predlog o prekidu vatre?

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Džava Donald Tramp odbio je iranski predlog o sedmodnevnom prekidu vatre, koji je izneo iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči, objavio je danas Volstrit džornal (WSJ), pozivajući se na američke zvaničnike.

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Američki zvaničnici rekli su tom listu da je Tramp svojim saradnicima saopštio da očekuje nastavak bombardovanja Irana nakon novembarskih izbora za Kongres SAD, dok američki predsednik, kako navode, na zatvorenim sastancima izražava sumnju da će Iran ispuniti njegove zahteve.

Iran je prošle nedelje, tokom sastanka održanog u Kataru, predložio sedmodnevno primirje koje bi moglo da otvori put za obustavu iranskih napada na pomorski saobraćaj u zamenu za ukidanje američke blokade, naveli su za izvori WSJ upoznati sa pregovorima.

Međutim, američki zvaničnici upoznati sa situacijom rekli su da je Vašington Iranu i posrednicima saopštio da Tramp ne namerava da ukine pomorsku blokadu Irana, jer u SAD smatraju da će ekonomski pritisak primorati Teheran da potpiše sporazum.

Prema navodima njujorškog lista, pozivajući se na arapske posrednike, iranske diplomate iznele su više predloga za okončanje rata i priznale da se ekonomska kriza u njihovoj zemlji pogoršava.

Zvaničnici su, međutim, naglasili da bi Trampov trenutni stav mogao da se promeni ukoliko se sukob nastavi tokom narednih nedelja i da bi na njega mogli da utiču rezultati izbora za Kongres.

Američki zvaničnici su naveli da Tramp okleva da obnovi velike vojne operacije protiv Irana, delimično zbog želje SAD da sačuvaju svoje sve manje zalihe municije za eventualne druge vanredne situacije.

U međuvremenu, pregovori između Vašingtona i Teherana nastavljaju se preko posrednika, uključujući i razgovore o iranskom nuklearnom programu, potvrdili su zvaničnici za američki list.

Američki zvaničnici su otkrili da su napori koje predvode SAD kako bi se tankerima omogućio prolazak kroz Ormuski moreuz smanjili hitnost postizanja sporazuma.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči u petak je potvrdio da je Teheran Vašingtonu dostavio plan prema kojem bi Ormuski moreuz bio ponovo otvoren za pomorski saobraćaj u roku od sedam dana. Arakči je rekao da je Iran preko Katara SAD dostavio konkretan sedmodnevni plan i da bi, ukoliko budu ispunjeni potrebni uslovi, moreuz mogao da bude ponovo otvoren, a saobraćaj vraćen u normalu u predviđenom roku.

Prema njegovim rečima, šestog dana roka Ormuski moreuz bi bio otvoren, dok bi narednog dana počeli pregovori o usaglašenim pitanjima radi postizanja konačnog sporazuma.

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