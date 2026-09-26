IRAN JE SPREMAN: Važna poruka Pezeškijana, pomenuo i nuklearni program

IRAN je spreman da u novim pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama razgovara o ograničenjima svog nuklearnog programa i da dozvoli inspekcije nuklearnih postrojenja, izjavio je danas iranski predsednik Masud Pezeškijan, odbacujući mogućnost potpunog odustajanja od nuklearnog programa.

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Pezeškijan je u intervjuu za CBS njuz rekao da Iran prihvata razgovore o svom nuklearnom programu u okviru Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT) i drugih međunarodnih okvira.

- Naravno da pristajemo. Već smo ranije postigli dogovor o tome. Saglasni smo da ne razvijamo nuklearno oružje. U okviru NPT-a i drugih postojećih okvira, o svim tim pitanjima može da se postigne dogovor - rekao je Pezeškijan.

Na pitanje da li bi Iran sada dozvolio inspektorima Ujedinjenih nacija, odnosno Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), da uđu u zemlju i provere stanje nuklearnog programa, Pezeškijan je odgovorio potvrdno.

Međutim, Pezeškijan je insistirao na tome da bi pitanje novih inspekcija trebalo da bude predmet pregovora.

- Ako žele da dođu i vrše inspekcije, možemo da postignemo dogovor o tom konkretnom pitanju u okviru pregovora. Ne mogu sada samo da dođu i ponovo vrše inspekcije izvan tog okvira - rekao je iranski predsednik.

On je kritikovao SAD i Izrael zbog napada na iranska nuklearna postrojenja, navodeći da su se ona nalazila pod nadzorom IAEA.

- Prema međunarodnom pravu, kada su nuklearni centri pod inspekcijom i nadzorom IAEA u okviru NPT-a, nijedna zemlja nema zakonsko pravo da ih napadne. Amerika i Izrael su ih ipak napali - rekao je Pezeškijan.

Govoreći o razvoju iranskog nuklearnog programa, Pezeškijan je odbacio tvrdnje da Iran želi da proizvede nuklearno oružje.

Prema njegovim rečima, čak i ukoliko bi neki pojedinci u Iranu želeli da razvijaju nuklearno oružje, verska pravila im to ne dozvoljavaju.

Pezeškijan je podsetio da su Iran i SAD ranije pregovarali o Zajedničkom sveobuhvatnom planu akcije (JCPOA), poznatom kao iranski nuklearni sporazum.

On je rekao da je Iran godinu dana nakon povlačenja SAD iz sporazuma čekao da evropske zemlje ispune svoje obaveze, ali da se to nije dogodilo.

Govoreći o mogućnosti novog sporazuma sa Vašingtonom, iranski predsednik je rekao da Iran neće prihvatiti pregovore pod pritiskom.

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