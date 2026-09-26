TRAMP "IZBRISAO" ORMUSKI MOREUZ: Prvi čovek SAD ponovo menja nazive, objavio i novu mapu (FOTO)

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je danas kartu na kojoj je Ormuski moreuz označen kao "Trampov moreuz", nakon što je ranije predložio da taj strateški plovni put dobije njegovo ime.

Foto: JHG/Alamy/Mohd Izzuan Roslan/Alamy/Profimedia, Depositphotos/mbangemann

Na karti, objavljenoj na njegovoj društvenoj mreži Trut Socijal, Ormuski moreuz je zaokružen i označen natpisom "Trampov moreuz", dok predsednik SAD uz objavu nije dodao nikakav komentar.

Tramp je ranije predložio da Ormuski moreuz bude preimenovan po njemu, a takođe je u više navrata iznosio ideju da taj plovni put bude proglašen teritorijom Sjedinjenih Američkih Država.

Ormuski moreuz povezuje Persijski i Omanski zaliv i predstavlja jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca za transport energenata.

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