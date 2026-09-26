Svet

SNAŽAN UDAR RUSKE VOJSKE: Ministarstvo odbrane saopštilo koji ciljevi su pogođeni

В.Н.

26. 09. 2026. u 08:13

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage tokom noći uništile logistički centar "Nova pošta" u kojem se nalazio vojni tovar za ukrajinske snage.

СНАЖАН УДАР РУСКЕ ВОЈСКЕ: Министарство одбране саопштило који циљеви су погођени

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

U Odeskoj oblasti je pogođen drumski most koji je korišćen za transport vojne opreme za ukrajinske snage.

Oružane snage Rusije pogodile su lučko postrojenje u Vilkovu, u Odeskoj oblasti, koje se koristilo za dopremanje oružja i municije iz Evrope.

Takođe, ruske snage su pogodile data centar „Kosmonova” u Kijevu, koji je podržavao sisteme satelitske komunikacije „Starlink”.

Na Crnom moru uništen je brod koji je prevozio vojnu opremu za ukrajinske snage.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EGON SAVIN O PREMIJERI PREDSTAVE KOVAČI: Ovo je hrabra, mogao bih reći i bezobrazna predstava

EGON SAVIN O PREMIJERI PREDSTAVE KOVAČI: "Ovo je hrabra, mogao bih reći i bezobrazna predstava"