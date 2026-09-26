SNAŽAN UDAR RUSKE VOJSKE: Ministarstvo odbrane saopštilo koji ciljevi su pogođeni

RUSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage tokom noći uništile logistički centar "Nova pošta" u kojem se nalazio vojni tovar za ukrajinske snage.

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

U Odeskoj oblasti je pogođen drumski most koji je korišćen za transport vojne opreme za ukrajinske snage.

Oružane snage Rusije pogodile su lučko postrojenje u Vilkovu, u Odeskoj oblasti, koje se koristilo za dopremanje oružja i municije iz Evrope.

Takođe, ruske snage su pogodile data centar „Kosmonova” u Kijevu, koji je podržavao sisteme satelitske komunikacije „Starlink”.

Na Crnom moru uništen je brod koji je prevozio vojnu opremu za ukrajinske snage.

(Sputnjik)

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