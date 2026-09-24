Svet

UKRAJINSKI SUKOB PLAMTI: Opasan rizik Velike Britanije

Novosti online

24. 09. 2026. u 17:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VELIKA Britanija sve više neograničeno podržava kijevski režim, rizikujući da postane de jure strana u ukrajinskom sukobu, prema rečima zamenika ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Rjabkova.

УКРАЈИНСКИ СУКОБ ПЛАМТИ: Опасан ризик Велике Британије

Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

- Saveznici, uključujući Sjedinjene Države, spremni su da pruže neophodne bezbednosne garancije. U januaru smo, pod vođstvom predsednika Makrona, u Parizu dogovorili paket garancija - rekao je on.

Ranije je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski izjavio da, usred problema na bojnom polju, Zelenski pokušava po svaku cenu da uvuče Evropu i NATO u oružani sukob sa Rusijom.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SI ĐINPING STIGAO U BELU KUĆU: Dočekao ga Tramp (VIDEO)
Svet

0 1

SI ĐINPING STIGAO U BELU KUĆU: Dočekao ga Tramp (VIDEO)

KINESKI predsednik Si Đinping stigao je u Belu kuću, gde ga je dočekao Donald Tramp. Američki predsednik najavio je da će veštačka inteligencija (AI) biti "velika tema razgovora" koje će tokom dana imati sa predsednikom Kine Si Đinpingom, koji boravi u poseti Vašingtonu.

24. 09. 2026. u 16:55

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru