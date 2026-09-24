UKRAJINSKI SUKOB PLAMTI: Opasan rizik Velike Britanije
VELIKA Britanija sve više neograničeno podržava kijevski režim, rizikujući da postane de jure strana u ukrajinskom sukobu, prema rečima zamenika ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Rjabkova.
- Saveznici, uključujući Sjedinjene Države, spremni su da pruže neophodne bezbednosne garancije. U januaru smo, pod vođstvom predsednika Makrona, u Parizu dogovorili paket garancija - rekao je on.
Ranije je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski izjavio da, usred problema na bojnom polju, Zelenski pokušava po svaku cenu da uvuče Evropu i NATO u oružani sukob sa Rusijom.
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