VELIKA Britanija sve više neograničeno podržava kijevski režim, rizikujući da postane de jure strana u ukrajinskom sukobu, prema rečima zamenika ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Rjabkova.

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- Saveznici, uključujući Sjedinjene Države, spremni su da pruže neophodne bezbednosne garancije. U januaru smo, pod vođstvom predsednika Makrona, u Parizu dogovorili paket garancija - rekao je on.

Ranije je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski izjavio da, usred problema na bojnom polju, Zelenski pokušava po svaku cenu da uvuče Evropu i NATO u oružani sukob sa Rusijom.