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NIJE DOBRO! SUČILNI, UROKOBEJ, ROKOHOĐ, KOBOBAUL... Ruska "Radio-stanica Sudnjeg dana" danas emitovala čak pet signala

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 09. 2026. u 16:34

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PET signala oglasilo se u četvrtak u programu radio-stanice UVB-76, poznate i kao „Radio-stanica Sudnjeg dana“, navodi Telegram kanal „UVB-76 эfir“, koji prati aktivnost ove radio-stanice.

НИЈЕ ДОБРО! СУЧИЛНИ, УРОКОБЕЈ, РОКОХОЂ, КОБОБАУЛ... Руска Радио-станица Судњег дана данас емитовала чак пет сигнала

Free Images Pixabay

Ukupno je u četvrtak zabeleženo pet signala, od kojih su dva sadržala po jednu poruku, dok su tri signala imala trostruku poruku. Najneobičnije poruke bile su „Sučilni“ i „Urokobej“ u 12.55 po moskovskom vremenu, „Rokohođ“ u 14.22 i „Kobobaul“ u 15.56, prenele su RIA Novosti. 

UVB-76 je vojna radio-stanica osnovana tokom 1970-ih godina. Ona uglavnom emituje kratak zujeći signal, zbog čega je ponekad nazivaju i „zujalicom“.

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