NIJE DOBRO! SUČILNI, UROKOBEJ, ROKOHOĐ, KOBOBAUL... Ruska "Radio-stanica Sudnjeg dana" danas emitovala čak pet signala

PET signala oglasilo se u četvrtak u programu radio-stanice UVB-76, poznate i kao „Radio-stanica Sudnjeg dana“, navodi Telegram kanal „UVB-76 эfir“, koji prati aktivnost ove radio-stanice.

Free Images Pixabay

Ukupno je u četvrtak zabeleženo pet signala, od kojih su dva sadržala po jednu poruku, dok su tri signala imala trostruku poruku. Najneobičnije poruke bile su „Sučilni“ i „Urokobej“ u 12.55 po moskovskom vremenu, „Rokohođ“ u 14.22 i „Kobobaul“ u 15.56, prenele su RIA Novosti.

UVB-76 je vojna radio-stanica osnovana tokom 1970-ih godina. Ona uglavnom emituje kratak zujeći signal, zbog čega je ponekad nazivaju i „zujalicom“.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja