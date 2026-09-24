NIJE DOBRO! SUČILNI, UROKOBEJ, ROKOHOĐ, KOBOBAUL... Ruska "Radio-stanica Sudnjeg dana" danas emitovala čak pet signala
PET signala oglasilo se u četvrtak u programu radio-stanice UVB-76, poznate i kao „Radio-stanica Sudnjeg dana“, navodi Telegram kanal „UVB-76 эfir“, koji prati aktivnost ove radio-stanice.
Ukupno je u četvrtak zabeleženo pet signala, od kojih su dva sadržala po jednu poruku, dok su tri signala imala trostruku poruku. Najneobičnije poruke bile su „Sučilni“ i „Urokobej“ u 12.55 po moskovskom vremenu, „Rokohođ“ u 14.22 i „Kobobaul“ u 15.56, prenele su RIA Novosti.
UVB-76 je vojna radio-stanica osnovana tokom 1970-ih godina. Ona uglavnom emituje kratak zujeći signal, zbog čega je ponekad nazivaju i „zujalicom“.
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