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PAKAO ZA RUSE KOD DOBROPOLJA, OVU TVRĐAVU UKRAJINCI ČUVAJU DO POSLEDNJEG: Rusko Ministarstvo odbrane samo priznalo kakvu muku muče

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 09. 2026. u 16:27

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DOBROPOLjE predstavlja snažno utvrđeno područje Oružanih snaga Ukrajine, koje je protivnik koristio za udare po boku i u pozadini ruske grupacije „Jug“, koja nastupa ka Družkovki, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ПАКАО ЗА РУСЕ КОД ДОБРОПОЉА, ОВУ ТВРЂАВУ УКРАЈИНЦИ ЧУВАЈУ ДО ПОСЛЕДЊЕГ: Руско Министарство одбране само признало какву муку муче

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Uprkos izveštajima o borbama u širem području Dobropolja, ruska vojska za sada nije zauzela sam grad Dobropolje u Donjeckoj oblasti.

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