FSB ZAPLENIO 311 KILOGRAMA KOKAINA, PA USLEDIO ŠOK: Na paketima slike Zelenskog (FOTO/VIDEO)
RUSKI državljanin uhapšen je u Moskovskoj oblasti tokom transporta velike pošiljke narkotika, zaplenjeno je 311,6 kilograma kokaina, saopštila je Federalna službe bezbednosti Rusije.
Na snimku FSB primetno je da se na nekim pakovanjima robe nalaze i slike šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog, koga često optužuju za upotrebu narkotika
- Federalna služba bezbednosti Rusije sprečila je protivpravnu delatnost državljanina Rusije, rođenog 2001. godine, koji je bio umešan u organizaciju međunarodnog kanala za krijumčarenje posebno velikih pošiljki kokaina iz Latinske Amerike u zemlje Evropske unije, s ciljem njegove dalje nezakonite prodaje - navodi se u saopštenju.
Odlukom suda osumnjičenom je određen pritvor.
Navodi se da je nezaposleni mladić jedan od aktivnih članova organizovane kriminalne grupe za trgovinu drogom, specijalizovane za nezakonitu prodaju narkotika u posebno velikim količinama, beskontaktnim putem, posredstvom ilegalnih internet resursa.
Određeno ponašanje Zelenskog na javnim nastupima davalo je posmatračima povoda da pretpostave da je sklon zavisnosti od narkotika, ali je i Julija Mendelj, bivši portparol Zelenskog, govorila o problemima šefa kijevskog režima sa drogom u intervjuu američkom novinaru Takeru Karlsonu, nazivajući to „javnom tajnom“.
(Sputnjik)
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