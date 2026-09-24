RUSKI državljanin uhapšen je u Moskovskoj oblasti tokom transporta velike pošiljke narkotika, zaplenjeno je 311,6 kilograma kokaina, saopštila je Federalna službe bezbednosti Rusije.

Foto: Russian Federal Security Service / Zuma Press / Profimedia

Na snimku FSB primetno je da se na nekim pakovanjima robe nalaze i slike šefa kijevskog režima Vladimira Zelenskog, koga često optužuju za upotrebu narkotika

- Federalna služba bezbednosti Rusije sprečila je protivpravnu delatnost državljanina Rusije, rođenog 2001. godine, koji je bio umešan u organizaciju međunarodnog kanala za krijumčarenje posebno velikih pošiljki kokaina iz Latinske Amerike u zemlje Evropske unije, s ciljem njegove dalje nezakonite prodaje - navodi se u saopštenju.

Odlukom suda osumnjičenom je određen pritvor.

Navodi se da je nezaposleni mladić jedan od aktivnih članova organizovane kriminalne grupe za trgovinu drogom, specijalizovane za nezakonitu prodaju narkotika u posebno velikim količinama, beskontaktnim putem, posredstvom ilegalnih internet resursa.

Određeno ponašanje Zelenskog na javnim nastupima davalo je posmatračima povoda da pretpostave da je sklon zavisnosti od narkotika, ali je i Julija Mendelj, bivši portparol Zelenskog, govorila o problemima šefa kijevskog režima sa drogom u intervjuu američkom novinaru Takeru Karlsonu, nazivajući to „javnom tajnom“.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja