RUSIJA OBJAVILA NOVE USPEHE NA FRONTU: Oslobođena četiri naselja, ukrajinske snage u velikim gubicima
RUSKE snage su oslobodile naselja Buzovo i Hižnjakovo u Harkovskoj oblasti, Dobropolje u DNR i Svetlu Dolinu u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
Jedinice grupe trupa "Sever" u Harkovskoj oblasti nastavljaju da stežu obruč i proširuju spoljašnju zonu kontrole.
Naselja Buzovo i Hižnjakovo u Harkovskoj oblasti su pod kontrolom ruskih snaga, dok se nastavljaju borbe za oslobađanje naselja Rubljeno i Hripuni u Harkovskoj oblasti.
Gubici opkoljenih ukrajinskih snaga u protekla 24 sata iznose više od 40 vojnika i dva oklopna borbena vozila.
U zoni grupe "Sever" neprijatelj je ukupno izgubio do 225 vojnika, oklopno borbeno vozilo, samohodnu artiljerijsku jedinicu i 30 automobila.
Jedinice grupe trupa "Zapad" neutralisale su tokom proteklog dana do 230 vojnika, dva oklopna borbena vozila, 16 automobila i dva artiljerijska oruđa.
Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 175 vojnika, dva tenka, uključujući i nemački "leopard", dva oklopna borbena vozila "kozak" i 23 automobila.
Jedinice grupe trupa "Centar" poboljšale su taktički položaj. Oko Dobropolja su proširile su spoljni obruč i oslobodile Dobropolje (Malo) Donjecke Narodne Republike. Odbijeni su pokušaji proboja jedinica 4. i 15. brigade Nacionalne garde iz okruženja u pravcu naselja Svjatogorovka Donjecke Narodne Republike.
Tokom 24 sata neutralisano je više od 45 ukrajinskih vojnih lica, a očišćene su 152 zgrade, dodaju u ministarstvu. Ukupno, u zoni odgovornosti grupe trupa "Centar", gubici ukrajinskih snaga iznosili su više od 375 vojnika, jedan tenk, jedno borbeno oklopno vozilo, sedam automobila i dve stanice za elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju duboko u neprijateljsku odbranu i oslobodile su selo Svetla Dolina u Zaporoškoj oblasti. Ukrajinske snage izgubile su u zoni njihove odgovornosti više od 240 pripadnika, pet automobila i jednu stanicu za elektronsko ratovanje.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su 45 ukrajinskih vojnika, 16 automovila i dve stanice za elektronsko ratovanje.
Avijacija, dronovi, raketne snage i artiljerija Oružanih snaga Rusije uništili su skladišta municije i goriva i energetske objekte koje su koristile Oružane snage Ukrajine, navodi se u izveštaju ministarstva. Osim toga, uništena su mesta za skladištenje bespilotnih letelica dugog i srednjeg dometa i njihovih komponenti, kao i privremena mesta za raspoređivanje ukrajinskih snaga i stranih plaćenika.
Sredstva protivvazdušne odbrane oborila su 244 bespilotne letelice, dok je Crnomorska flota uništila neprijateljski bespilotni čamac u Crnom moru.
(RT Balkan)
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