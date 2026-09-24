"TAJ DAN SAM ODLUČIO DA ĆU UBITI DOSTAVLJAČA" Monstrum priznao ubistvo Luke (19): Imao sam i nož pripremljen ako pištolj ne opali

NA Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću (50), osumnjičenom da je u maju u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca.

Foto: PU šibensko-kninska

Aleksić je na ročištu na Županijskom sudu u Šibeniku priznao krivicu, što se i očekivalo s obzirom na to da je krivicu priznao i prilikom ispitivanja u DORH, prenosi HRT.

Već tada je izneo i detalje planiranja i realizacije zločina, navodi 24sata.hr.

Priznao je kako je odlučio da ubije nekoga, bilo koga u svojoj kući. S obzirom na to da je već bio u zatvoru zbog ubistva i ima podeblji krivični dosije, u kuću mu niko nije dolazio pa je zaključio je da to može biti samo dostavljač hrane.

🇭🇷The Republic of Croatia is considering introducing a life sentence after the brutal murder of 19-year-old Luka Milovac. Luka Milovac was a high school senior from the town of Drniš who was brutally murdered by Kristijan Aleksić last Saturday while delivering a pizza to him. Numerous citizens, family, friends and school colleagues said goodbye to Luka at his funeral yesterday. His murder prompted a reexamination of the institutions and judicial system in Croatia. — Daily Croatia 🇭🇷 (@DailyCroatia) May 20, 2026

U martu je napravio improvizovano vatreno oružje i kako bi otklonio svaku sumnju, naručivao hranu i preuzimao je u dvorištu. U večeri zločina lagao je da ga boli noga i zamolio dostavljača da mu hranu donese u kuću.

Dostavljač, 19-godišnji Luka Milovac u pratnji prijatelja došao je na vrata, a Aleksić je pucao iz improviziranog oružja i ubio ga. Uzeo je torbu koju je pripremio za beg i pobegao. Tada je krenula potraga koja je trajala čitav jedan dan. Uhapšen je sledeće večeri nadomak kuće u kojoj je živeo.

- Imao sam i nož pripremljen ako pištolj ne opali - rekao je i opisao kako je očekivao samo jednu osobu pri dostavi hrane:

- Video sam da su dvojica, ali pištolj je već bio u ruci. Nije bilo nazad. Zvao sam ga onda unutra, rekao sam da me boli noga i ne mogu da izađem. Nije bilo problema. Biće da su bila dvojica jer su me se bojali. Dok sam imao novca, naručivao sam dostavu. Ovo je bilo osmi put. Taj dan sam odlučio da ću ubiti dostavljača - ispričao je.

Od hapšenja se nalazi u istražnom zatvoru. Ni u jednom trenutku nije izrazio žaljenje. Sve to navedno je u optužnici koja Aleksića tereti za teško ubistvo na podmukao način i za nedozvoljenu izradu i posedovanje vatrenog oružja.

Na današnjem ročištu, nakon čitanja optužnice i izjašnjavanja o krivici, biće preslušan i snimak njegovog ispitivanja u DORH. Očekuje se da će suđenje za zločin koji je izazvao veliko ogorčenje javnosti i niz protesta, biti gotovo tokom dva ročištaa.

Aleksiću preti maksimalna zatvorska kazna od 40 godina.