RASKOMADANO TELO MANEKENKE PRONAĐENO U GEPEKU: Poslala je majci poruku neposredno pre ubistva
FRANCUSKA policija istražuje smrt 25-godišnje brazilske manekenke Larise Brito dos Santos, čije je raskomadano telo pronađeno u automobilu bivšeg partnera. Muškarac je uhapšen, a ispostavilo se da je žrtva neposredno pre nestanka poslala poruku upozorenja, pišu francuski mediji.
Telo je otkriveno u ponedeljak tokom rutinske saobraćajne kontrole na auto-putu A8 kod Nice. Carinski službenici zaustavili su vozilo kojim je upravljao 29-godišnji Francuz, identifikovan kao Matje. U gepeku su pronašli više plastičnih kesa sa delovima tela. Muškarac je odmah priveden. Potvrđeno je da je bio u vezi sa žrtvom i sada se tereti za ubistvo, ali on poriče krivicu.
Istraga i poslednja poruka
Ključni trag u istrazi je "Vocap" poruka koju je Larisa u nedelju poslala majci u Brazil. Napisala je samo: "Matje je ovde". Nakon toga joj se gubi svaki trag. Tužilac iz Nice, Damjen Martineli, potvrdio je da su na telu pronađene rane nanesene hladnim oružjem i da je bilo gotovo potpuno raskomadano.
Osumnjičeni 29-godišnjak odranije je poznat policiji. Ima dosije zbog saobraćajnih prekršaja i trgovine drogom, a istražitelji ga povezuju i sa lokalnim kriminalnim miljeom.
Manekenka na sve načine pokušavala da se distancira od bivšeg partnera
Policijska istraga pokrenuta je još u nedelju, nakon što je muškarac koji se predstavio kao Larisin prijatelj prijavio njen nestanak. Policiji je ispričao da je otišao do njenog stana, gde je video muškarca kako iznosi nekoliko kesa i stavlja ih u prtljažnik automobila. Istražitelji su kasnije utvrdili da je stan bio temeljno očišćen, što je dodatno pojačalo sumnje.
U Brazilu su članovi porodice za list "O Globo" izjavili da je Larisa bila nekoliko meseci u vezi sa Matjeom. Raskinula je kada je saznala da je on povezan sa organizovanim kriminalom na području Nice. Njena majka, Lilijan Brito Nogeira, ispričala je da je ćerka nakon raskida na sve načine pokušavala da se distancira od bivšeg partnera.
Lilijan je potvrdila da je odmah po prijemu poruke pokušala da pozove ćerku. Na poziv se javio muškarac i uveravao je da Larisa spava. Kada je zaprećeno da će pozvati policiju, blokirao je njen broj.
- U tom trenutku već je ubio moju ćerku - izjavila je majka za portal "Metropoles".
Nađeno raskomadano telo u njegovim kolima, on i dalje tvrdi da nije kriv
Larisa Brito dos Santos preselila se u Francusku 2023. godine, a pre toga radila je u noćnim klubovima u Sao Paulu. Vlasti su naložile obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.
Matje se nalazi u pritvoru u Nici, a lokalni list "Nice Matin" navodi da on i dalje tvrdi da nije kriv. Istraga se nastavlja. U međuvremenu, porodica u Brazilu prikuplja novac za prenos tela u domovinu.
- Moram da vidim svoju ćerku - poručila je majka.
(Index)
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