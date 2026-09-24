PALESTINSKI PREDSEDNIK PONOVO NIJE DOBIO VIZU: Abas se obratio GSUN putem video poruke

PALESTINSKI predsednik Mahumud Abas obratio se danas u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija putem prethodno snimljene video-poruke nakon što su Sjedinjene Američke Države njemu i drugim visokim palestinskim zvaničnicima odbile da izdaju vize za prisustvo ovom događaju.

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- Drugu godinu zaredom, palestinskoj delegaciji su uskraćene ulazne vize neophodne za dolazak u Njujork kako bi lično učestvovale na sastancima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Osuđujemo ove nezakonite kaznene mere i odbacujemo optužbe i opravdanja na kojima su one zasnovane - navodi Abas.

Abas je odbacio optužbe Stejt departementa koji je naveo da Palestinska uprava i Organizacija za oslobođenje Palestine "nisu ispunile svoje obaveze", kao i da "preduzimaju korake ka širenju izraelsko-palestinskog sukoba na međunarodni nivo" i da "veličaju terorizam".

- Potvrđujemo da smo ispunili svoje obaveze, sproveli sveobuhvatni nacionalni program reformi i ostali posvećeni međunarodnom pravu, odbacivanju nasilja i terorizma, rešenju o dve države i miru zasnovanom na rezolucijama međunarodnog legitimiteta - rekao je.