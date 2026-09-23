PETER MAĐAR ĆE BITI OSUĐEN ZA KRAĐU TELEFONA: Bruka u Mađarskoj, mladi premijer prvi šef vlade u istoriji sveta koji je ovo uradio
MAĐARSKI premijer Peter Mađar mogao bi da postane prvi šef vlade na svetu koji bi bio osuđen zbog krađe mobilnog telefona, izjavio je direktor za odnose s javnošću mađarske opozicione stranke „Fides“ Bertalan Havaši.
Mađarsko državno tužilaštvo u utorak je podnelo zahtev za ukidanje imuniteta Mađaru, koji je takođe poslanik u parlamentu, zbog sumnje da je počinio krađu. U junu 2024. godine, u jednom klubu u Budimpešti, Mađar je ušao u verbalni sukob sa drugim posetiocem jer ga je ovaj snimao telefonom. Budući premijer mu je oduzeo telefon, stavio ga u džep, a zatim ga bacio u Dunav.
- Peter Mađar je pobesneo čim je sudski postupak u njegovom slučaju krađe, koji se već dugo vodi, postao sasvim realna mogućnost. Peter Mađar je prvi premijer na svetu koji bi mogao biti osuđen za krađu telefona - rekao je Havaši za list Origo.
Političar je izrazio nadu da će „krivični postupak konačno zaista moći da bude sproveden, jer bi vlasti običnog lopova telefona odavno poslale iza rešetaka“.
Mađar je, reagujući na zahtev tužilaštva, izjavio da nema ništa protiv ukidanja poslaničkog imuniteta, ali je slučaj protiv njega nazvao montiranim. Pozvao je parlament da što pre održi sednicu o tom pitanju, kako bi se istovremeno sa njegovim slučajem razmatralo i pitanje ukidanja imuniteta dvojici ministara prethodne vlade, koji su optuženi za korupciju.
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