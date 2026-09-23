HAKOVAN FBI! Američka federalna agencija nije ni primetila napad dok ih hakeri nisu obavestili: Nestali podaci o agentima
KRIMINALNA hakerska grupa, koja sebe naziva "Sjajni lovci" (ShinyHunters) saopštila je da je ukrala veliku količinu osetljivih ličnih podataka hiljada službenika američkog Federalnog istražnog biroa (FBI).
Hakerska grupa je u poruci na internetu navela da su podaci ukradeni sa onlajn portala Biroa za zapošljavanje i da uključuju imena sadašnjih i bivših agenata, kao i kandidata za posao, zajedno sa njihovim kućnim adresama, brojevima telefona, imenima supružnika, određenim medicinskim podacima i drugim informacijama, prenosi Njujork tajms.
-Kompromitovali smo FBI. Posedujemo veoma osetljive podatke o gotovo svim agentima FBI-a i pojedincima koji su podneli prijavu za posao u FBI-u, navodi se u poruci na internetu, koja je upućena direktoru FBI-a Kešu Patelu i Bretu Ledermanu, koji rukovodi odeljenjem Biroa za sajber bezbednost.
U svojoj poruci "Sjanjni lovci" navode da su napali FBI kao odmazdu zbog javnog upozorenja koje je Biro izdao tokom proleća, a u kojem se govorilo o taktikama ove grupe.
Grupa je navela da zahteva da FBI u roku od nedelju dana "ispravi ili jednostavno ukloni" to upozorenje, u kojem se navodi da je ta hakerska grupa poznata po uznemiravanju žrtava i članova njihovih porodica putem pretnji ili prinude, inače će se suočiti sa daljim posledicama.
Portparolka FBI-a potvrdila je da je došlo do upada u sistem, navodeći da je FBI upoznat sa tvrdnjama i da sprovodi istragu.
-Iako tačka upada još nije utvrđena, da li je reč o sistemu treće strane ili infrastrukturi samog FBI-a, aktivno i energično istražujemo ovaj slučaj i blisko sarađujemo sa dobavljačima usluga koji podržavaju sajt FBIJobs.gov kako bismo ublažili sve moguće rizike, navodi se u saopštenju FBI.
Tanjug
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