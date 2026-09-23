Svet

HAKOVAN FBI! Američka federalna agencija nije ni primetila napad dok ih hakeri nisu obavestili: Nestali podaci o agentima

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

23. 09. 2026. u 22:00

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KRIMINALNA hakerska grupa, koja sebe naziva "Sjajni lovci" (ShinyHunters) saopštila je da je ukrala veliku količinu osetljivih ličnih podataka hiljada službenika američkog Federalnog istražnog biroa (FBI).

ХАКОВАН ФБИ! Америчка федерална агенција није ни приметила напад док их хакери нису обавестили: Нестали подаци о агентима

Foto: Credit: Anna Kapustina / Alamy / Profimedia

Hakerska grupa je u poruci na internetu navela da su podaci ukradeni sa onlajn portala Biroa za zapošljavanje i da uključuju imena sadašnjih i bivših agenata, kao i kandidata za posao, zajedno sa njihovim kućnim adresama, brojevima telefona, imenima supružnika, određenim medicinskim podacima i drugim informacijama, prenosi Njujork tajms.

-Kompromitovali smo FBI. Posedujemo veoma osetljive podatke o gotovo svim agentima FBI-a i pojedincima koji su podneli prijavu za posao u FBI-u, navodi se u poruci na internetu, koja je upućena direktoru FBI-a Kešu Patelu i Bretu Ledermanu, koji rukovodi odeljenjem Biroa za sajber bezbednost.

U svojoj poruci "Sjanjni lovci" navode da su napali FBI kao odmazdu zbog javnog upozorenja koje je Biro izdao tokom proleća, a u kojem se govorilo o taktikama ove grupe.

Grupa je navela da zahteva da FBI u roku od nedelju dana "ispravi ili jednostavno ukloni" to upozorenje, u kojem se navodi da je ta hakerska grupa poznata po uznemiravanju žrtava i članova njihovih porodica putem pretnji ili prinude, inače će se suočiti sa daljim posledicama.

Portparolka FBI-a potvrdila je da je došlo do upada u sistem, navodeći da je FBI upoznat sa tvrdnjama i da sprovodi istragu.

-Iako tačka upada još nije utvrđena, da li je reč o sistemu treće strane ili infrastrukturi samog FBI-a, aktivno i energično istražujemo ovaj slučaj i blisko sarađujemo sa dobavljačima usluga koji podržavaju sajt FBIJobs.gov kako bismo ublažili sve moguće rizike, navodi se u saopštenju FBI.

Tanjug

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