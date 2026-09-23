DRAMA TOKOM VELIKE AKCIJE SIPA I EUROPOLA: Policajac pucao sebi u glavu u toaletu stanice dok su mu pretresali kancelariju

SLUŽBENIK MUP-a Kantona Sarajevo M. B. pucao je sebi večeras u glavu nakon što su pripadnici SIPA i MUP-a KS upali u njegovu kuću u okviru akcije koju domaće policijske snage sprovode zajedno sa Europolom, saznaje Istraga.ba.

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Lekari se, kako se saznaje, bore za njegov život.

Prema informacijama Istrage, akcija se sprovodi po naredbi Suda BiH, odnosno Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Reč je o delu međunarodne istrage usmerene protiv krijumčara oružja za organizovanu kriminalnu grupu Majida Rawe, poznatog pod nadimkom Foks.

Pripadnici policije jutros su upali u kancelariju M. B. u Policijskoj stanici u Ilijašu. Istovremeno su počeli pretresi u Doboju i Bratuncu. U akciju su bili uključeni službenici MUP-a KS i SIPA.

Nakon što je pretresena njegova kancelarija, M. B. je zatražio da ode do toaleta. Ubrzo se začuo pucanj. Policajci su ga pronašli kako krvav leži u toaletu Policijske stanice Ilijaš.

M. B. je, prema informacijama Istrage, bio jedan od članova kriminalne organizacije Majida Rawe, poznatog kao Foks, vođe mafijaške organizacije koja najvećim delom deluje na području Švedske.