Region

DRAMA TOKOM VELIKE AKCIJE SIPA I EUROPOLA: Policajac pucao sebi u glavu u toaletu stanice dok su mu pretresali kancelariju

Ana Đokić

23. 09. 2026. u 21:43

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SLUŽBENIK MUP-a Kantona Sarajevo M. B. pucao je sebi večeras u glavu nakon što su pripadnici SIPA i MUP-a KS upali u njegovu kuću u okviru akcije koju domaće policijske snage sprovode zajedno sa Europolom, saznaje Istraga.ba.

ДРАМА ТОКОМ ВЕЛИКЕ АКЦИЈЕ СИПА И ЕУРОПОЛА: Полицајац пуцао себи у главу у тоалету станице док су му претресали канцеларију

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Lekari se, kako se saznaje, bore za njegov život.

Prema informacijama Istrage, akcija se sprovodi po naredbi Suda BiH, odnosno Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Reč je o delu međunarodne istrage usmerene protiv krijumčara oružja za organizovanu kriminalnu grupu Majida Rawe, poznatog pod nadimkom Foks.

Pripadnici policije jutros su upali u kancelariju M. B. u Policijskoj stanici u Ilijašu. Istovremeno su počeli pretresi u Doboju i Bratuncu. U akciju su bili uključeni službenici MUP-a KS i SIPA.

Nakon što je pretresena njegova kancelarija, M. B. je zatražio da ode do toaleta. Ubrzo se začuo pucanj. Policajci su ga pronašli kako krvav leži u toaletu Policijske stanice Ilijaš.

M. B. je, prema informacijama Istrage, bio jedan od članova kriminalne organizacije Majida Rawe, poznatog kao Foks, vođe mafijaške organizacije koja najvećim delom deluje na području Švedske.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DOŠAO I UTEKAO NAZAD: Netanjahuu savetovano da skrati boravak u SAD, neće noćiti u NJujorku
Svet

0 0

DOŠAO I UTEKAO NAZAD: Netanjahuu savetovano da skrati boravak u SAD, neće noćiti u NJujorku

VISOKI izraelski bezbednosni zvaničnici posavetovali su izraelskog premijera Benjamna Netanjahua da skrati boravak u Sjedinjenim Američkim Državama zbog bezbednosnih upozorenja u vezi sa njegovim putovanjem u Njujork na zasedanje Generalne skuptšine Ujedinjenih Nacija zbog čega će Netanjahu u SAD provesti samo jedan dan, objavio je danas izraelski Kanal 13 pozivajući se na izvore.

23. 09. 2026. u 21:23

Politika
Tenis
Fudbal
Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini

Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini