ERDOGAN NA SASTANKU SA ZELENSKIM: Evo o čemu su razgovarali

TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan održao je razgovore iza zatvorenih vrata sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim u Turskoj kući u Njujorku, dok je bilateralni sastanak održan na marginama Generalne skupštine UN-a.

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Nakon sastanka u turskom diplomatskom kompleksu na Menhetnu koji je trajao skoro sat vremena, nisu izdata nikakva saopštenja, prenose turski mediji.

Fokus susreta dva predsednika bio je na bilateralnih odnosima i aktuelnom sukobu u Ukrajini.

Ankara je prethodno posredovala u postizanju Inicijative za crnomorsko žito, koja je omogućila da ukrajinski poljoprivredni proizvodi stignu do globalnih tržišta preko turskih plovnih puteva.

Turski lider održava redovne kontakte sa Zelenskim kao i sa i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a ranije ove godine ugostio je ukrajinskog predsednika u Istanbulu.

Erdogan će se obratiti predstavnicima država na Generalnoj skuštini UN-a u četvrtak i očekuje se da će spoljnopolitički prioriteti Turske i sukob u Ukrajini zauzeti istaknuto mesto u njegovom govoru.

(Yeni Safak)