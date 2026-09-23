Svet

ERDOGAN NA SASTANKU SA ZELENSKIM: Evo o čemu su razgovarali

Ј.О.С.

23. 09. 2026. u 22:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan održao je razgovore iza zatvorenih vrata sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim u Turskoj kući u Njujorku, dok je bilateralni sastanak održan na marginama Generalne skupštine UN-a.

ЕРДОГАН НА САСТАНКУ СА ЗЕЛЕНСКИМ: Ево о чему су разговарали

Profimedia

Nakon sastanka u turskom diplomatskom kompleksu na Menhetnu koji je trajao skoro sat vremena, nisu izdata nikakva saopštenja, prenose turski mediji. 

Fokus susreta dva predsednika bio je na bilateralnih odnosima i aktuelnom sukobu u Ukrajini. 

Ankara je prethodno posredovala u postizanju Inicijative za crnomorsko žito, koja je omogućila da ukrajinski poljoprivredni proizvodi stignu do globalnih tržišta preko turskih plovnih puteva.

Turski lider održava redovne kontakte sa Zelenskim kao i sa i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a ranije ove godine ugostio je ukrajinskog predsednika u Istanbulu.

Erdogan će se obratiti predstavnicima država na Generalnoj skuštini UN-a u četvrtak i  očekuje se da će spoljnopolitički prioriteti Turske i sukob u Ukrajini zauzeti istaknuto mesto u njegovom govoru.

(Yeni Safak)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DOŠAO I UTEKAO NAZAD: Netanjahuu savetovano da skrati boravak u SAD, neće noćiti u NJujorku
Svet

0 0

DOŠAO I UTEKAO NAZAD: Netanjahuu savetovano da skrati boravak u SAD, neće noćiti u NJujorku

VISOKI izraelski bezbednosni zvaničnici posavetovali su izraelskog premijera Benjamna Netanjahua da skrati boravak u Sjedinjenim Američkim Državama zbog bezbednosnih upozorenja u vezi sa njegovim putovanjem u Njujork na zasedanje Generalne skuptšine Ujedinjenih Nacija zbog čega će Netanjahu u SAD provesti samo jedan dan, objavio je danas izraelski Kanal 13 pozivajući se na izvore.

23. 09. 2026. u 21:23

Politika
Tenis
Fudbal
Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini

Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini