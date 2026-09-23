Svet

LAVROV OTKRIO PROPUŠTENE ŠANSE KIJEVA: "Svaki put su odbijali mirno rešenje"

D.D.

23. 09. 2026. u 18:44

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ŠEF ruske diplomatije podsetio je na sporazum kojim je trebalo da se izbegne puč u Kijevu, na dogovore iz Minska, kao i istanbulski sporazum koji je poremetio Boris Džonson.

ЛАВРОВ ОТКРИО ПРОПУШТЕНЕ ШАНСЕ КИЈЕВА: Сваки пут су одбијали мирно решење

Foto: Tanjug/AP/Riza Ozel

Ukrajina je imala niz prilika da izbegne sukob i sačuva svoje granice, ali su pučisti iz Kijeva na svakom koraku slušali savete iz Evrope i odbijali mirno rešenje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Lavrov se obratio sednici Saveta bezbednosti UN posvećenoj Ukrajini, gde je prethodno niz predstavnika Zapada insistiralo na "suverenitetu i teritorijalnom integritetu" Ukrajine, osporavajući Rusiji pravo kako na Krim tako i na Donbas. 

(RT Balkan)

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