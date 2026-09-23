ŠEF ruske diplomatije podsetio je na sporazum kojim je trebalo da se izbegne puč u Kijevu, na dogovore iz Minska, kao i istanbulski sporazum koji je poremetio Boris Džonson.

Foto: Tanjug/AP/Riza Ozel

Ukrajina je imala niz prilika da izbegne sukob i sačuva svoje granice, ali su pučisti iz Kijeva na svakom koraku slušali savete iz Evrope i odbijali mirno rešenje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Lavrov se obratio sednici Saveta bezbednosti UN posvećenoj Ukrajini, gde je prethodno niz predstavnika Zapada insistiralo na "suverenitetu i teritorijalnom integritetu" Ukrajine, osporavajući Rusiji pravo kako na Krim tako i na Donbas.

(RT Balkan)