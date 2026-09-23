Svet

TRESLO SE OMILJENO SRPSKO LETOVALIŠTE: Zemljotres pogodio Krit

Ana Đokić

23. 09. 2026. u 18:49

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ZEMLjOTRES magnitude 3,1 stepeni Rihtera zabeležen je u sredu, 23. septembar 2026 u 18:11 časova, na području ostrva Krit u Grčkoj.

ТРЕСЛО СЕ ОМИЉЕНО СРПСКО ЛЕТОВАЛИШТЕ: Земљотрес погодио Крит

Foto:Cigdem Simsek/Panthermedia/Profimedia

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području  128 kilometara jugoistočno od Herakliona.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 31.6 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

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