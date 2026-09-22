"RAZBILI SMO CDU": AfD likuje nad Mercovim fijaskom

DESNIČARKSA Alternativa za Nemačku (AfD) preuzela je od Hrišćansko-demokratske unije (CDU) kancelara Fridriha Merca status "narodne stranke" u Nemačkoj, izjavila je kopredsednica AfD-a Alis Vajdel, prenosi RT internešenel, nakon ubedljivog poraza CDU na nedeljnim pokrajinskim izborima u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji, gde stranka nije uspela ni da pređe cenzus od pet odsto.

Foto: Tanjug/Britta Pedersen/dpa via AP

Vajdel je juče rekla da je CDU loše prošla na izborima jer je sprovodila levičarsku politiku, iako se predstavljala kao konzervativna stranka.

Vajdel je rekla da je slab rezultat demohrišćana u Berlinu, gde je levica, prema projekcijama, osvojila 25,7 odsto glasova, posledica "posebno 'inteligentne' politike zaštitnog zida" CDU.

Inače, termin "zaštitni zid" odnosi se na stav CDU da ni pod kojim uslovima neće sarađivati sa AfD-om, što je, kako navodi Vajdel, dovelo do formiranja složenih koalicija demohrišćana sa strankama leve orijentacije.

- CDU više nikada neće pobediti na saveznim izborima - istakla je Vajdel.

Drugi kopredsednik AfD-a Tino Krupala ocenio je da je CDU "pseudokonzervativna" stranka.

- Razbili smo CDU - naglasio je Krupala, komentarišući rezultat u pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija, gde je AfD, prema preliminarnim rezultatima, osvojio prvo mesto sa 38,2 odsto glasova.

U toj pokrajini AfD je osvojio 21,5 procentnih poena više nego na prethodnim izborima 2021. godine. Krupala je taj rezultat ocenio kao dokaz da AfD "jasno ima mandat da ovde upravlja".

- Plavi talas je nezaustavljiv - poručio je Krupala, aludirajući na boju AfD-a.

On je takođe ocenio da će njegova stranka ponoviti nedavne izborne uspehe i na narednim pokrajinskim izborima.

Nemci "očekuju politički zaokret u ovoj zemlji, a ne samo promenu ljudi na funkcijama", ocenio je Krupala, dodajući da je ostavka kancelara Merca "odavno zakasnela".

CDU Fridriha Merca, s druge strane, osvojila je svega 4,9 odsto glasova i nije uspela ni da uđe u pokrajinski parlament.

Merc je rezultat svoje stranke nazvao "katastrofom", ali je odbio da podnese ostavku.

Iako je rezultat CDU u Berlinu bio nešto bolji i iznosio 18,8 odsto, to je ipak značajan pad u odnosu na 28,2 odsto, koliko je stranka osvojila 2023. godine.

Novi neuspesi CDU usledili su samo dve nedelje nakon što je stranka na pokrajinskim izborima u Saksoniji-Anhaltu završila sa 17,2 odsto glasova. AfD je u toj istočnoj nemačkoj pokrajini osvojio 43,8 odsto glasova.

(RT Balkan)

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