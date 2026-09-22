ZEMLJOTRES U UKRAJINI: Evo gde je bio epicentar
ZEMLjOTRES jačine 4,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Ukrajinu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je na dubini od tri kilometra, udaljen 134 kilometra od Dnjepra.
Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
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