Svet

ZEMLJOTRES U UKRAJINI: Evo gde je bio epicentar

Танјуг

22. 09. 2026. u 13:16

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ZEMLjOTRES jačine 4,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je danas Ukrajinu, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

ЗЕМЉОТРЕС У УКРАЈИНИ: Ево где је био епицентар

Foto: AI generated

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od tri kilometra, udaljen 134 kilometra od Dnjepra.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

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