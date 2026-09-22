"U PRINCIPU GA NE SMATRAMO OZBILJNIM POSREDNIKOM" Rusija o Guterešu i Ukrajini

RUSIJA ne smatra generalnog sekretara UN Antonija Gutereša ozbiljnim posrednikom u rešavanju ukrajinskog sukoba, rekao je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Alimov u intervjuu za RIA Novosti.

foto: Tanjug (Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

- Mi ga u principu ne smatramo i nismo ga ni smatrali ozbiljnim posrednikom - rekao je Alimov.

On je najavio da ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova čekaju desetine bilateralnih i multilateralnih sastanaka na Generalnoj skupštini UN.

Prema njegovim rečima, Ukrajina se nije obratila Rusiji sa predlogom za sastanak na Generalnoj skupštini UN.

"Trenutno je raspored već sastavljen. Kao i uvek, izuzetno je gust, sa desetinama bilateralnih i multilateralnih sastanaka bukvalno svakih 15 minuta", rekao je on.

Lavrov će predstavljati Rusiju na Generalnoj skupštini UN, a njegov govor se očekuje 26. septembra. Fokus međunarodnog skupa biće na rešavanju sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i na situaciji oko Irana.

Lavrov je izjavio na konferenciji za novinare u junu da sadašnji generalni sekretar UN Antonio Gutereš otvoreno igra u korist Zapada, između ostalog i kada je u pitanju Ukrajina.

Mandat generalnog sekretara ističe 31. decembra. Moskvu su ranije posetili kandidati za Guterešovu zamenu, uključujući generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafaela Grosija, šeficu Konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj Rebeku Grinspan i bivšu čileansku predsednicu Mišel Bašelet.

(RT Balkan)