U SVE SE MEŠA: Kaji Kalas nisu po volji ni izbori za Državnu dumu

VISOKA predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas ocenila je da su izbori za rusku Državnu dumu, održani od 18. do 20. septembra, pokazali nastavak i produbljivanje urušavanja demokratije u Rusiji koje se odvija u sve autoritarnijem političkom okruženju.

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Kalas je navela da je izostanak ravnopravnih uslova dodatno pogoršan ratom Rusije protiv Ukrajine i okupacijom ukrajinskih teritorija.

Ona je istakla da su ruske vlasti nastavile da pojačavaju sistematsku i institucionalizovanu represiju, kako bi demokratske opozicione snage bile isključene iz političkog procesa.

Kalas je posebno ukazala na odluku da kandidatima stranke "Jabloko" bude onemogućeno kandidovanje na saveznoj listi, ocenjujući da je time dodatno ograničen izbor ruskih birača.

Prema njenim navodima, nezavisni analitičari i posmatrači su uoči izbora ukazivali na široku upotrebu administrativnih i pravosudnih mehanizama protiv onih koji se protive ruskom ratu protiv Ukrajine, kao i na ograničavanje pristupa nezavisnim informacijama.

- Evropska unija i njene države članice nastaviće da podržavaju važan rad ruskih organizacija civilnog društva, branilaca ljudskih prava i nezavisnih medija - navela je Kalas.

Ona je izrazila žaljenje zbog odluke Rusije da ne pozove posmatrače Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju na izbore, ocenjujući da je time uskraćena nepristrasna i nezavisna procena izbornog procesa.

Kalas je osudila i održavanje ruskih izbora na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine, uključujući Krim i Sevastopolj, kao i delove Donjecke, Luganske, Zaporoške i Hersonske oblasti.

- Ovi takozvani 'izbori' predstavljaju još jedno očigledno kršenje međunarodnog prava od strane Rusije, uključujući Povelju UN, i nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine... Evropska unija ne priznaje i nikada neće priznati ni održavanje ovih takozvanih izbora na privremeno okupiranim teritorijama Ukrajine, niti njihove rezultate - navela je Kalas.

Ona je dodala da će osobe uključene u organizovanje tih izbora ili kandidovanje na okupiranim ukrajinskim teritorijama, kao i osobe odgovorne za ugrožavanje mogućnosti održavanja slobodnih i fer izbora u Rusiji, biti sankcionisane.

Kalas je ponovila podršku EU nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine u okviru njenih međunarodno priznatih granica.

- Rusija mora da prekine svoju nezakonitu agresiju protiv Ukrajine, da se složi sa potpunim, trenutnim i bezuslovnim prekidom vatre i da odmah, potpuno i bezuslovno povuče svoje vojne snage i opremu sa cele teritorije Ukrajine - navela je Kalas.

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