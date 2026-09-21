SI IDE KOD TRAMPA: Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo detalje posete
KINA je potvrdila da će predsednik Si Đinping otputovati u državnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova. Kineski lider boraviće u SAD od 23. do 25. septembra, na poziv američkog predsednika Donalda Trampa.
Tramp je pozvao Sija u Belu kuću 24. septembra tokom svoje posete Pekingu sredinom maja.
Ova poseta biće prvi Si Đinpingov dolazak u SAD od 2023. godine, kada je otputovao u Kaliforniju na sastanak foruma Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) i sastao se sa tadašnjim američkim predsednikom Džoom Bajdenom.
Tramp je prethodno ugostio Sija na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi 2017. godine. Poslednja Si Đinpingova državna poseta SAD, tokom koje je priređen doček u Beloj kući, bila je 2015. godine.
Očekuje se da će teme razgovora tokom posete uključivati carinski i trgovinski spor između dve zemlje, bezbednost pri korišćenju veštačke inteligencije, kao i globalne sukobe, poput rata u Iranu i ruske invazije na Ukrajinu.
(Jutarnji list)
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