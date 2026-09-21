NE IZLAZITE IZ KUĆE BEZ KIŠOBRANA! Detaljno upozorenje RHMZ-a: Od maglovitog jutra do pada temperature i pljuskova

U SRBIJI će u utorak, 22. septembra, ujutru biti pretežno vedro i hladno, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije ponegde i sa kratkotrajnom maglom, a tokom prepodneva se očekuje povećanje oblačnosti, dok će posle podne biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj i Sremu gde će biti umereno oblačno i suvo vreme.

Foto: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Kako je danas saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), vetar će biti slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni, dok će se najniža temperatura kretatiti od šest do 13 stepeni, a najviša dnevna od 17 na zapadu do 21 stepen na istoku zemlje.

U Beogradu će sutra ujutru biti pretežno vedro i sveže. Tokom prepodneva očekuje se povećanje oblačnosti, a posle podne biće pretežno oblačno sa uslovima za slabu, kratkotrajnu kišu u pojedinim delovima grada.

Vetar će biti slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni, dok će najniža temperatura biti od osam do 12, a najviša dnevna oko 18 stepeni.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 29. septembra, nakon hladnog jutra, tokom dana će u većini mesta dnevna temperatura biti u intervalu od 18 do 25 stepeni.

U sredu će biti umereno do potpuno oblačno, na istoku još ponegde sa slabom kišom, a krajem dana se očekuje postepeno razvedravanje.

U četvrtak će biti pretežno sunčano i malo toplije, ali se kasnije posle podne očekuje novo naoblačenje koje će krajem dana i tokom noći na severu i zapadu, a u petak i u ostalim predelima Srbije usloviti kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove.

Za vikend i početkom sledeće sedmice očekuje se suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplije.

(Tanjug)