Svet

"NEMA NAPRETKA..." Ruska strana se nada nastavku trilateralnih pregovora

Танјуг

21. 09. 2026. u 11:57

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PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da u rešavanju ukrajinskog pitanja i dalje nema napretka, ali da je Rusija otvorena za nastavak trilateralnih pregovora o Ukrajini.

НЕМА НАПРЕТКА... Руска страна се нада наставку трилатералних преговора

Foto Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

- Ne, još uvek nema napretka - rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje agencije TASS o napretku u rešavanju ukrajinskog pitanja. On je dodao da se Moskva nada da će biti moguće nastaviti trilateralne pregovore.

- Nadamo se da ćemo ipak moći da nastavimo trilateralne pregovore - rekao je Peskov, navodeći da je Rusija otvorena za njihovo obnavljanje.

Takođe je rekao da Rusija nastavlja "specijalnu vojnu operaciju" kako bi ostvarila svoje ciljeve i da ruska vojska radi na njihovom ostvarivanju.

Peskov je ocenio da su masovni napadi ukrajinskih oružanih snaga tokom izbornih dana u Rusiji predstavljali pokušaj da se poremeti glasanje, ali da u tome nisu imali efekta.

- To je i sabotaža i pokušaj da se poremete ovi izbori. Nije imalo nikakvog efekta - rekao je ruski portparol. Govoreći o planovima ruskog predsednika Vladimira Putina, Peskov je rekao da će Kremlj naknadno objaviti format sastanka sa liderima parlamentarnih frakcija.

Peskov je, takođe, rekao da Kremlj sarađuje sa svim novinarima i da Rusija ne ograničava njihov pristup medijima, dodajući da je način na koji Sjedinjene Američke Države sarađuju sa američkim medijima njihova unutrašnja stvar.

- Što se tiče toga kako Amerikanci rade sa svojim medijima, to je njihova stvar. Mi se u to ne mešamo i ne volimo kada se drugi ljudi mešaju u naše poslove - rekao je Peskov.

On je ocenio da se informativna saradnja Rusije i Kine veoma pozitivno razvija na različitim nivoima, uključujući saradnju medijskih kuća, administracija i ministarstava spoljnih poslova.

Govoreći o ulozi novinskih agencija, Peskov je rekao da se one suočavaju sa "neviđenim izazovima" zbog brzog tehnološkog razvoja i promena u međunarodnim odnosima.

- Čitav svet trenutno prolazi kroz veoma težak period - period transformacije u globalnoj ekonomiji, u globalnoj politici, u sistemu međunarodnih odnosa i, naravno, u globalnim informacijama - rekao je on.

Prema njegovim rečima, novinske agencije imaju važnu ulogu u borbi protiv lažnih informacija koje se šire globalnim informacionim tokovima.

Peskov je dodao da informacioni ratovi i lažne informacije neće uskoro nestati, već će, kako je rekao, nastaviti da se usavršavaju i razvijaju.

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