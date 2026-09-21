"NEMA NAPRETKA..." Ruska strana se nada nastavku trilateralnih pregovora
PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da u rešavanju ukrajinskog pitanja i dalje nema napretka, ali da je Rusija otvorena za nastavak trilateralnih pregovora o Ukrajini.
- Ne, još uvek nema napretka - rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje agencije TASS o napretku u rešavanju ukrajinskog pitanja. On je dodao da se Moskva nada da će biti moguće nastaviti trilateralne pregovore.
- Nadamo se da ćemo ipak moći da nastavimo trilateralne pregovore - rekao je Peskov, navodeći da je Rusija otvorena za njihovo obnavljanje.
Takođe je rekao da Rusija nastavlja "specijalnu vojnu operaciju" kako bi ostvarila svoje ciljeve i da ruska vojska radi na njihovom ostvarivanju.
Peskov je ocenio da su masovni napadi ukrajinskih oružanih snaga tokom izbornih dana u Rusiji predstavljali pokušaj da se poremeti glasanje, ali da u tome nisu imali efekta.
- To je i sabotaža i pokušaj da se poremete ovi izbori. Nije imalo nikakvog efekta - rekao je ruski portparol. Govoreći o planovima ruskog predsednika Vladimira Putina, Peskov je rekao da će Kremlj naknadno objaviti format sastanka sa liderima parlamentarnih frakcija.
Peskov je, takođe, rekao da Kremlj sarađuje sa svim novinarima i da Rusija ne ograničava njihov pristup medijima, dodajući da je način na koji Sjedinjene Američke Države sarađuju sa američkim medijima njihova unutrašnja stvar.
- Što se tiče toga kako Amerikanci rade sa svojim medijima, to je njihova stvar. Mi se u to ne mešamo i ne volimo kada se drugi ljudi mešaju u naše poslove - rekao je Peskov.
On je ocenio da se informativna saradnja Rusije i Kine veoma pozitivno razvija na različitim nivoima, uključujući saradnju medijskih kuća, administracija i ministarstava spoljnih poslova.
Govoreći o ulozi novinskih agencija, Peskov je rekao da se one suočavaju sa "neviđenim izazovima" zbog brzog tehnološkog razvoja i promena u međunarodnim odnosima.
- Čitav svet trenutno prolazi kroz veoma težak period - period transformacije u globalnoj ekonomiji, u globalnoj politici, u sistemu međunarodnih odnosa i, naravno, u globalnim informacijama - rekao je on.
Prema njegovim rečima, novinske agencije imaju važnu ulogu u borbi protiv lažnih informacija koje se šire globalnim informacionim tokovima.
Peskov je dodao da informacioni ratovi i lažne informacije neće uskoro nestati, već će, kako je rekao, nastaviti da se usavršavaju i razvijaju.
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