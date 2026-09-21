DANSKA, GRENLAND I SAD SUTRA POTPISUJU SPORAZUM Oglasili se iz Kopenhagena: NATO će deliti odgovornost za bezbednost Arktika

DANSKA, Grenland i Sjedinjene Američke Države trebalo bi u utorak, 22. septembra, da potpišu sporazum o bezbednosti Grenlanda, za koji Danska navodi da će odgovornost za bezbednost Arktika staviti "pod okrilje NATO-a", umesto da bude isključivo na Vašingtonu i Kopenhagenu.

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Sporazum bi trebalo da bude potpisan na Generalnoj skupštini UN u Njujorku, ali njegov tekst nije objavljen, preneo je Rojters.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da sporazum Sjedinjenim Američkim Državama daje "stalnu kontrolu" nad bezbednošću Grenlanda.

Danska i Grenland nisu komentarisali Trampovu tvrdnju, ali su saopštili da će sporazum koristiti Grenlandu i poštovati njegov suverenitet.

Danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen rekao je da sporazum predviđa da odgovornost za bezbednost Arktika neće biti samo na Danskoj ili SAD.

- U velikoj meri će NATO biti taj koji će se brinuti o Arktiku - rekao je Rasmusen u nedelju za danski javni servis TV2.

Portparol NATO-a rekao je u subotu da Alijansa pozdravlja sporazum, koji će, kako je naveo, "pomoći unapređenju bezbednosti, stabilnosti i saradnje u tom vitalnom regionu".

Rasmusen, koji je otputovao u Njujork, odbio je da govori o sadržaju sporazuma.

On je rekao da je Danska od početka bila otvorena za "udovoljavanje legitimnim bezbednosnim interesima Sjedinjenih Američkih Država".

Tramp je u petak na društvenoj mreži Truth Social objavio da sporazum daje SAD "stalnu kontrolu nad bezbednošću i svim drugim potrebama na Grenlandu", kao i da nijedan američki protivnik neće moći da ima bazu ili vojno prisustvo na ostrvu bez pisanog odobrenja Vašingtona.

Danska nije odgovorila na Trampovu tvrdnju.

Kopenhagen je ranije priznao da je decenijama nedovoljno ulagao u odbranu Grenlanda i najavio je proširenje vojnog prisustva na ostrvu, uključujući i veći broj NATO trupa.

Ključni detalji sporazuma za sada nisu objavljeni, uključujući i pitanje da li on menja sporazum o odbrani iz 1951. godine, koji predstavlja pravnu osnovu za američko prisustvo na Grenlandu.

Vlada Grenlanda pokušala je da uveri javnost u vezi sa sporazumom.

Opozicioni poslanik Erik Jensen rekao je na Fejsbuku da je pročitao njegov nacrt i da nije zabrinut, uz ocenu da ministar spoljnih poslova Grenlanda dobro obavlja svoj posao.

(Tanjug)