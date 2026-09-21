Poljoprivreda

JESTE ZDRAVO, ALI: Ovo su izazovi i prednosti organske proizvodnje voća

K. Despotović

21. 09. 2026. u 12:48

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ORGANSKA proizvodnja voća je uzgoj voća bez upotrebe sintetičkih hemikalija, veštačkih đubriva i pesticida, uz strogo poštovanje ekoloških standarda i očuvanje prirode. Ali i ovde, kao i u drugim oblastima proizvodnje, nailazimo na izazove i prednosti.

ЈЕСТЕ ЗДРАВО, АЛИ: Ово су изазови и предности органске производње воћа

Foto: Viktoria Kondysenko / Alamy / Profimedia

Glavna "boljka" jeste ta da je proizvodnja skuplja i složenija, a prinosi su često manji u poređenju sa konvencionalnim voćarstvo. 

Ali kada kažemo "organsko" ono što nam prvo pada na pamet jeste - zdravo. Svima je poznato da ovde nema veštačkih đubriva i pesticida, što čuva kvalitet zemljišta, vode i vazduha, ali osnovno - zdravlje ljudi. Ovo je sigurno najveća prednost.

Ipak, takav proizvod i više košta pa su cene u prodaji znatno veće. Ali ovo je "posledica" i procesa sertifikacije i kontrole koja je nešto drugačija, a na cenu utiču i nešto niži prinosi u odnosu na konvencionalnu poljoprivredu.

Mali prinosu često su glavni razlog što mnogi brzo odustaju i tržište ostaje prazno.

Ali upravo ovaj tip proizvodnje dobra je "reklama" sela i seoskog turizma, što je sve prozor u zdraviji i bolji svet. 

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