POGINULE DVE DEVOJKE: Automobil se survao u provaliju
DVE devojke od 20 godina iz Sarajeva stradale, a vozač "golfa" je teško povređen nakon sletanja vozila u provaliju u mestu Bradina, kod Konjica, saopšteno je iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.
U vozilu su bile još dve osobe, ali stepen njihovih povreda još nije poznat.
"U ovoj saobraćajnoj nesreći stradale su saputnice iz vozila A.M. i N.Z. iz Sarajeva. Vozač A.B. je zadobio teške telesne povrede. Povrede neutvrđenog stepena zadobili su saputnici A.J. (20) sa Ilidže i D.D. (20) iz Sarajeva", saopšteno je iz MUP-a HNK.
Na mestu nesreće izvršen je uviđaj.
Prema pisanju Avaza, nesreća se dogodila sinoć, oko 23.45 časova, na magistralnom putu M17.
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