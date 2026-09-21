Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES: Poznato gde je bio epicentar, drmalo se jačinom preko 5 stepeni

В.Н.

21. 09. 2026. u 07:17

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ZEMLjOTRES jačine 5,5 stepena Rihterove skale pogodio je danas indonežansko ostrvo Flores, saopštio je Evropesko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

СНАЖАН ЗЕМЉОТРЕС: Познато где је био епицентар, дрмало се јачином преко 5 степени

Foto: AI Generated/Gemini

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 10 kilometara, na kopnu, nedaleko od morske obale.

Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Prošlog meseca, taj region pogodio je zemljotres jačine 7,7 stepeni Rihterove skale i tada je život izgubilo najmanje 100 ljudi dok je više od 180.000 raseljeno.

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