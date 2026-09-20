Politika

LAŽNOM FOTOGRAFIJOM ILIJE SRDANOVIĆA OD NJEGA PRAVE PATRIOTU: Podvala razotkrivena, reagovao i čovek koji poznaje pravog vojnika

В.Н.

20. 09. 2026. u 22:13

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PORUKA je bila jasna – Srdanovića predstaviti kao čoveka koji je nosio uniformu i koji danas svoju političku borbu nastavlja kao borbu za državu.

ЛАЖНОМ ФОТОГРАФИЈОМ ИЛИЈЕ СРДАНОВИЋА ОД ЊЕГА ПРАВЕ ПАТРИОТУ: Подвала разоткривена, реаговао и човек који познаје правог војника

Foto: Printskrin

Na društvenim mrežama i Telegram kanalima pojavila se fotografija na kojoj je lice Ilije Srdanovića postavljeno na telo čoveka u vojnoj uniformi, uz priču o „vojniku“ i patriotizmu. Međutim, ubrzo je objavljena druga verzija istog snimka, kao i fotografija vojne knjižice čoveka za koga se tvrdi da je zapravo na originalnoj fotografiji.

Kada politički program ne postoji, kampanja se gradi na lažima. A u slučaju Ilije Srdanovića, izgleda da su u pokušaju da prvog čoveka Studentske liste predstave kao patriotu i ratnika njegovi promoteri posegli čak i za foto-montažom.

Foto: Printskrin

Fotošop za Iliju Srdanovića

Na Telegram kanalu „BUNT je stanje duha“, koji prema dostavljenom skrinšotu prati više od 77.000 ljudi, objavljena je fotografija trojice muškaraca u uniformama. Čovek u sredini predstavljen je kao Srdanović.

Uz fotografiju je servirana i čitava priča o njegovom navodnom vojničkom putu.

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