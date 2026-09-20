Svet

PUTINOVA "JEDINSTVENA RUSIJA" RAZBIJA OPONENTE: Brutalnih 57,36 odsto glasova na 40 procenata obrađenih glasova

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

20. 09. 2026. u 23:22

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PARTIJA „Jedinstvena Rusija“ nastavlja da vodi na izborima za Državnu dumu sa 57,36 procenata glasova nakon obrade 40,66 procenata zapisnika.

ПУТИНОВА ЈЕДИНСТВЕНА РУСИЈА РАЗБИЈА ОПОНЕНТЕ: Бруталних 57,36 одсто гласова на 40 процената обрађених гласова

FOTO: Tanjug/AP

KPRF je osvojila 13,82 procenta, LDPR — 9,06 procenata, partija „Novi ljudi“ dobila je 7,94 procenta glasova, „Pravedna Rusija“ — 5,21 procenat, navode RIA Novosti. 

Избори у РусијиFoto: FOTO: Tanjug/AP

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