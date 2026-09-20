PUTINOVA "JEDINSTVENA RUSIJA" RAZBIJA OPONENTE: Brutalnih 57,36 odsto glasova na 40 procenata obrađenih glasova
PARTIJA „Jedinstvena Rusija“ nastavlja da vodi na izborima za Državnu dumu sa 57,36 procenata glasova nakon obrade 40,66 procenata zapisnika.
KPRF je osvojila 13,82 procenta, LDPR — 9,06 procenata, partija „Novi ljudi“ dobila je 7,94 procenta glasova, „Pravedna Rusija“ — 5,21 procenat, navode RIA Novosti.
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