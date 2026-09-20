Torcida Split ponižena u Portugalu: Huligani dobili batine, pa ostali bez pasoša i dokumenata (FOTO)

Novi skandal Torcide i to van Hrvatske.

Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia

Torcida Split našla se u novom navijačkom skandalu i to van Hrvatske. Ovoga puta epilog je, prema nezvaničnim informacijama, posebno neprijatan za hrvatske navijače.

Kako navode brojne navijačke stranice, u Portugalu je došlo do sukoba između Super Dragoeša, navijačke grupe Porta, i ekipe koju su činili pripadnici Torcide i NN Bojsa, huligani Benfike. Obračun se, prema tim informacijama, dogodio ispred jednog hotela, dok tačna lokacija nije objavljena.

Nakon sukoba, navijači Porta su se na društvenim mrežama pohvalili i onim što su navodno uzeli hrvatskim navijačima.

Ako je verovati tim navodima, Torcida i društvo nisu dobili samo batine, već su i ostali bez pasoša i drugih ličnih dokumenata.

Upravo taj detalj čitavoj priči daje dodatno bizaran epilog. Ako su informacije tačne, deo hrvatskih navijača sada ima mnogo veći problem od samog poraza u sukobu, budući da su ostali bez dokumenata neophodnih za povratak u Hrvatsku.

Za sada nema zvanične potvrde svih detalja, pa nije poznato ni kako je tačno došlo do sukoba, niti zbog čega se Torcida uopšte našla i u Portugalu. Ono što se zna jeste da je njihovo gostovanje, barem prema verziji portugalskih navijača, završeno tako da se više priča o izgubljenim pasošima nego o bilo kakvoj pobedi.

Torcida je, dakle, prešla pola Evrope, a prema navodima sa portugalske scene, kući bi mogla da se vraća prvo preko policije i konzulata.