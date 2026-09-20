VREME JE ZA POBEDU: Odbojkaši u osmini finala Evropskog prvenstva sa Slovenijom, koju nisu savladali od 2021.
SLAVLjE ili povratak kući. Odbojkaše u osminifinala 34. Evropskog prvenstva sutra(21.00) u Torinu očekuje vraški težak izazov protiv Slovenije. "Orlovi" su zaboravili kada su poslednji put savladali "zmajčeke" i nadaju se da je došao dan kada će da prekinu neugodnu tradiciju. Pobednik regionalnog derbija će se u četvrtfinalu sastati sa boljim iz okršaja Belgija - Češka.
Slovenci su poslednjih godina nerešiva enigma za naše asove. Naročito u Ligi nacija, gde bronzani sa ovogodišnjeg finalnog turnira od 2022. redovno dele packe "orlovima". Pre dve meseca na turniru u Beogradu "zmajčeki" su slavili sa 3:0. Srbi su poslednji put velikog rivala savladali pre pet godina u Ligi nacija - 3:1. Ljuti protivnici se u ovoj deceniji nisu sastajali na evropskim i svetskim prvenstvima, dok su na Olimpijskim igrama Slovenci bili silni i pobedili sa 3:0.
- Slovenija je naš veliki protivnik. Nismo ih pobedili dugo, poslednji put je bilo 2021. u Ligi nacija. Željni smo dokazivanja, željni smo i pobede. Daćemo sve od sebe, igra se samo jedna utakmica, "poginućemo" na terenu smo da se nađamo među osam najboljih - ističe za OSSRB Pavle Perić.
Naši su puno oscilirali u grupi C u Tampereu, protiv Holandije i Danske 0:2 su pretvorili u 3:2, pa ispada da su jedva izborili plasman među 16 najboljih. I Slovenci su u grupi A u Modeni doživeli dva poraza, od Italija (2:3) i Grčke (1:3), koja je pokazala da nisu nedodirljivi. Upravo Heleni bi mogli da još više okuraže Srbe.
- Odradili smo posao u grupi. Nismo igrali onako kako smo želeli, ali, ipak, smo prošli. Sada sledi najvažnija utakmica, nismo zaboravili da igramo - naglašava Perić.
Srbi i Slovenci su pre mesec dana u Beogradu odigrale dve trening utakmice. "Orlovi" su u prvom meču pobedili sa 3:1, a u drugom je bilo 2:2. Inače, trećepalsirana selekcija sa poslednjeg EP 2023. bila je primorana da zameni igrače, umesto povređenog kapitena Tina Urnauta igraće Klemen Čebulj.
Dve selekcije poslednji put na evropskim prvenstvima sastale su se 2019, kada su naši u finalu u Parizu pobedili sa 3:1. Iz tog zlatnog tima ostali su Jovović, Ivović i Luburić i oni, kao i ostali igrači voleli da se raduju kao pre sedam godina.
Osminafinala
Torino
Nedelja - 20.septembar
Italija - Danska 21.00
Finska - Grčka 16.00
Ponedeljak - 21.septembar
Belgija - Češka 16.00
Slovenije - Srbija 21.00
Sofija
Subota - 19. septembar
Poljska - Letonija 3:0
Nemačka - Bugarska 3:2
Nedelja - 20.septembar
Ukrajina - Rumunija 15.00
Francuska - Portugalija 18.00
Četvrtfinale
Torino - 23. septembar
Ital./Dan. - Fin./Grč. (1)
Bel./Češ. - Slov./Srb. (2)
Sofija - 22. septembar
Poljska - Nemačka (3)
Fran./Port. - Ukr./Rum (4)
Polufinale
Milano - 25.septembar
1 - 4
2 - Polj./Nem.
Nedelja - 26. septembar
Za bronzu
FINALE
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