UPRAVO SMO RAZGOVARALI: Zelenski otkrio šta se dogovorio sa Trampom
PREDSEDNIK Ukrajine, Volodimir Zelenski, saopštio je da je u nedelju razgovarao telefonom sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država, Donaldom Trampom, i da se s njim dogovorio da se sastanu u Njujorku.
- Upravo sam razgovarao sa predsednikom Trampom. Važan razgovor, tokom kojeg smo uspeli da razgovaramo o mnogim stvarima. Dogovorili smo sastanak u Njujorku i taj susret bi mogao mnogo toga da promeni. Diplomatska dinamika postoji - naveo je Zelenski na Fejsbuku.
Zelenski je istakao da je zahvalio američkim izaslanicima Stivu Vitkofu i Džaredu Kušneru na poseti Kijevu.
- Dobro smo prešli bitne detalje, a momci su videli situaciju u Ukrajini. Mirovni put je prioritet broj jedan - istakao je Zelenski.
On je naveo da postoje ideje za korake deeskalacije i fundamentalna bezbednosna pitanja - energiju, hranu, zaštitu života ljudi.
- Sarađujemo sa američkim timom i spremni smo da preduzmemo zaista ozbiljne korake. Zahvalio sam predsedniku Amerike što je potpisao zakon Lindzija Grejema. Svi se slažemo: mora biti mir - istakao je Zelenski.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: ZELENSKI NA LINIJI FRONTA: Predsednik Ukrajine posetio vojnike u Bahmutu
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