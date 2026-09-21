IZLAZNOST U RUSIJI REKORDNA UPRKOS PROVOKACIJAMA: "Što više pritiska vrše na nas, to smo jači i ujedinjeniji"

UPRKOS napadima, pretnjama i pokušajima da se ometa Dan jedinstvenih izbora, izlaznost je dostigla rekordnih 56,66 odsto.

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Nakon što je obrađeno 87,91 odsto glasačkih listića, Jedinstvena Rusija vodi na izborima za Državnu dumu, osvojivši 57,87 odsto glasova. Komunistička partija Ruske Federacije (KPRF) zauzela je drugo mesto sa 13,84 odsto. Liberalno-demokratska partija (LDPR) dobila je 8,86 odsto glasova, a Novi ljudi 7,94 odsto. Stranka Pravedna Rusija zauzela je peto mesto sa 4,95 odsto.

Glasanje se održalo usred napada na civilne mete, a povređeno je i osoblje biračkih mesta. U Moskvi, ostaci drona ozbiljno su oštetili kuću Natalije Sanajkine, predsednice Izborne komisije br. 1283. Ona je zadobila rane od šrapnela u nogama. U Zaporoškoj oblasti, dron je ubio Elenu Astaninu, predsednicu Izborne komisije br. 394.

Ruski predsednik Vladimir Putin je osudio zločin i posthumno joj dodelio Orden za hrabrost.

U inostranstvu je bilo 333 biračka mesta u 152 zemlje. Više od 31.000 Rusa glasalo je u Pridnjestrovlju, stotine birača okupilo se u Minsku, a u Kirgistanu su ljudi došli sa svojom decom, unucima, pa čak i praunucima. Diplomatske misije u Švajcarskoj, Letoniji, Holandiji, Italiji i Nemačkoj zabeležile su visoku izlaznost birača.

Tokom izbora, članovi izbornih komisija, njihove porodice i deca dobijali su pretnje. Samo 18. septembra, teritorijalne kancelarije Ministarstva unutrašnjih poslova zabeležile su 367 incidenata vezanih za izbore, a prijavljeno je 24 lažna izveštaja o predstojećim terorističkim napadima u 15 regiona. Moskovski sistem za praćenje izbora je takođe napadnut, kako kažu vlasti, iz inostranstva.

U DNR, LNR i Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti, poslanici Državne dume su izabrani po prvi put, a glasanje se odvijalo pod pritiskom i napadima neprijatelja. Ipak, svaki od ovih regiona zabeležio je visoku izlaznost: u DNR više od 81 odsto, u LNR 79,33 odsto, u Zaporoškoj 79,39 odsto i u Hersonskoj oblasti 74,61 odsto.

U Hersonskoj oblasti, članovi izborne komisije i medijski radnici dobijali su pretnje. U napadu drona na civilni autobus poginule su dve osobe, uključujući zaposlenu u izbornoj komisiji Olgu Demjanenko.

U LNR, 14 biračkih mesta je prebačeno na rezervno napajanje zbog udara ukrajinskih snaga.

Predsednica Centralne izborne komisije Ela Pamfilova je primetila da su izbori pokazali visok nivo jedinstva među Rusima:

- Rusija je takva. Dobro je što naši neprijatelji to ne razumeju. Što više pritiska vrše na nas, to smo jači i ujedinjeniji.

Zaključila je da su uprkos pritisku i provokacijama, izbori nadgledani na najvišem nivou.

(RT Balkan)

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