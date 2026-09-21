Svet

TAJFUN SE PRIBLIŽAVA, NA SNAZI UPOZORENJE NAJVIŠEG STEPENA: Saobraćaj u haosu, očekuje se da padne i do 250 milimetara kiše

Танјуг

21. 09. 2026. u 07:27

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SNAŽAN tajfun kreće se danas ka pacifičkoj obali Japana, a meteorološka služba je izdala upozorenje najvišeg stepena zbog opasnosti od klizišta u severnom delu ostrvskog lanca Izu.

ТАЈФУН СЕ ПРИБЛИЖАВА, НА СНАЗИ УПОЗОРЕЊЕ НАЈВИШЕГ СТЕПЕНА: Саобраћај у хаосу, очекује се да падне и до 250 милиметара кише

PAUL MILLER / AFP / Profimedia

Prema navodima Japanske meteorološke agencije, obilni pljuskovi mogući su u regionu Kanto-Košin, koji obuhvata Tokio, kao i u regionu Tokai u centralnom delu Japana, prenosi Kjodo.

Ovog popodneva moglo bi doći do kašnjenja i otkazivanja polazaka brzih vozova na liniji Tokaido Šinkansen, koja povezuje Tokio i Osaku.

Tajfun Dudžuan, dvadeset peti ove godine, već je poremetio saobraćaj i doveo do zatvaranja pojedinih deonica auto-puteva.

Agencija je izdala hitno upozorenje petog, najvišeg stepena zbog opasnosti od klizišta na ostrvu Izu Ošima, najvećem ostrvu u lancu Izu, koje se nalazi na oko 100 kilometara od prestonice.

Prognozirano je da će u regionima Tokai i Kanto, kao i na ostrvima Izu, pasti do 250 milimetara kiše.

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