TAJFUN SE PRIBLIŽAVA, NA SNAZI UPOZORENJE NAJVIŠEG STEPENA: Saobraćaj u haosu, očekuje se da padne i do 250 milimetara kiše
SNAŽAN tajfun kreće se danas ka pacifičkoj obali Japana, a meteorološka služba je izdala upozorenje najvišeg stepena zbog opasnosti od klizišta u severnom delu ostrvskog lanca Izu.
Prema navodima Japanske meteorološke agencije, obilni pljuskovi mogući su u regionu Kanto-Košin, koji obuhvata Tokio, kao i u regionu Tokai u centralnom delu Japana, prenosi Kjodo.
Ovog popodneva moglo bi doći do kašnjenja i otkazivanja polazaka brzih vozova na liniji Tokaido Šinkansen, koja povezuje Tokio i Osaku.
Tajfun Dudžuan, dvadeset peti ove godine, već je poremetio saobraćaj i doveo do zatvaranja pojedinih deonica auto-puteva.
Agencija je izdala hitno upozorenje petog, najvišeg stepena zbog opasnosti od klizišta na ostrvu Izu Ošima, najvećem ostrvu u lancu Izu, koje se nalazi na oko 100 kilometara od prestonice.
Prognozirano je da će u regionima Tokai i Kanto, kao i na ostrvima Izu, pasti do 250 milimetara kiše.
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