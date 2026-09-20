SALVINI POLAGAO ISPIT NA PONTIDI: Sekretar italijanske Lige poručio da su, iznad svega, neophodni jedinstvo, staloženost i odlučnost

-NE želim podele, nego želim jedinstvo, staloženost i odlučnost. Sutra ću u Milanu sazvati savezni savet Lige i mpredložiti sazivanje vanrednog kongresa u oktobru, kako bi smo zajedno doneli odluku i potom nastavili dalje ujedinjeni. Svako ko se prvi usprotivi - na štetu hiljada članova stranke – moraće da objasni zašto čini uslugu levici. Vraćam se na kongres da pitam da li uživam poverenje svoje porodice, a o tome ćemo se izjasniti dizanjem ruku.

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-Ovo je juče poručio Mateo Salvini, sekretar partije Lige ,,iznenadivši sve na kraju svog govora sa bine u Pontidi. Učinio je to pošto je je ponovio: „Pobeđujemo kad smo ujedinjeni, a Liga jeste i biće ujedinjenija nego ikad“. Ovo zapravo stavlja tačku na težnje severne frakcije koja se zalagala za federalistički ustrojenu stranku po uzoru na bavarski CSU-CDU, sa tri međuregionalna teritorijalna ogranka, Sever, Centar u Jug.

Tradicionalni događaj, koji je godinama deo istorije stranke imao je u juče specijalno izdanje, prvo od smrti marta ove godine osnivača Umberto Bosija i najzahtevnije za Salvinija, koji se sada suočava sa nezadovoljstvima pristalica.

Istorija partije lige i ove godine je prošla preko Pontide gde je nekada i rođena, područje Bergama ostaje ključno središte za budućnost Partije, s obzirom na sve jače unutrašnje napetosti. Da li je to bio ključni korak za budućnost stranke i Salvinija na putu ka izborima dogodine, shvatiće se ubrzo. Pad anketa izazvao je zabrinutost među guvernerima Lige, koji zahtevaju promenu Statuta radi revitalizacije pokreta.

Mesecima, deo Lige dovodi u pitanje pravac kojim je krenuo Salvini. Stoga je već uoči skupa igrao na kartu borbe protiv Evrope, i okupljenim mladim pristalicama poručio: „Pontida naroda, ujedinjena protiv Evrope“. I protekla je bez stranih gostiju, bez međunarodnih lidera koji su krasili prethodna izdanja, scena je bila „domaća“, osim očekivane poruke Španca Abaskala iz „Voksa“.

Salvini je već danima najavio odavanje počasti Bosiju, „geniju koji nas je okupio, naučio nas da moramo gledati napred: pomisite koliko je puta to Liga učinila“. I tako svi zajedno na Pontidi, pred kamerama se nije izjašnjavalo o onome što je bilo pre samo koji dan iza zavese. Fokus dana bio na penzijama, mladima, bezbednosti.

Liga je doživela veliki pad kod potencijalnih glasača na izborima 2027, ukupno se broje na oko 5,2 procenta.