„HRIŠĆANE POTISKUJU IZ STAROG GRADA“: Aktivista iz Jerusalima upozorava na osmišljenu politiku Izraela

HRIŠĆANSKO prisustvo u Starom gradu Jerusalima suočava se sa opasnošću od potpunog nestanka, upozorio je društveni aktivista Osama Barham, tvrdeći da napadi, ekonomski pritisci i promene u Hrišćanskoj i Jermenskoj četvrti nisu slučajni.

Foto: TanjugAP Photo/Mahmoud Illean

On smatra da izraelska vlada napade na hrišćanske svetinje i sveštenstvo sistematski predstavlja kao „pojedinačne postupke“, dok je, prema njegovim tvrdnjama, reč o organizovanim akcijama koje imaju podršku.

-Postoje stvarne organizacije, postoji podrška, pa čak i veličanje — napadač se slavi i prema njemu se odnose kao prema jednom od heroja, između ostalog i preko društvenih mreža i internet stranica, rekao je aktivista za Sputnjik.

Uprkos rastućim pritiscima, Barhami je istakao snažnu saradnju i solidarnost muslimana i hrišćana u Jerusalimu.

-Kada slavimo hrišćanske praznike, za vreme Ramazana pozivamo jedni druge na trpezu, a idemo i na proslave Nove godine. Među nama vlada potpuna harmonija i pokušavamo da napravimo planove za zaštitu islamskih i hrišćanskih svetinja, ispričao je on.

Aktivista je podsetio da deo hrišćanskih svetinja i dalje pripada islamskom vakufu i da njima upravljaju muslimani. Međutim, prema njegovim rečima, posle zakona o suverenitetu i odluke administracije američkog predsednika Donalda Trampa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela, u gradu se zabranjuje sve što bi moglo da ukazuje na palestinski suverenitet.

-Danas je zabranjeno sve što je palestinsko: pozorište, književnost, ramazanska trpeza, hrišćanska trpeza — sve se rasteruje pod izgovorom da pokušavaju da nametnu palestinski suverenitet na izraelskoj teritoriji, tvrdi Barhami.

Govoreći o mogućem iseljavanju mladih hrišćana, Barhami je naglasio da, prema njegovom mišljenju, ne treba praviti razliku između muslimana i hrišćana.

-Muslimani i hrišćani u ovoj zemlji žive u istim uslovima — isti rat, isto iskušenje, rekao je on.

Kao primer naveo je slučaj Džona Kakiša, mladića iz Hrišćanske četvrti Starog grada, koji je pre 12 godina uhapšen pod optužbom za pokušaj napada nožem kod Hebronske kapije.

-Kada ga je sudija pitao zašto je izvršio napad, rekao je: ‘Da bih zaštitio blagoslovenu džamiju Al Aksa.’ Svi su bili iznenađeni — mladi hrišćanin izvršava napad nožem. Pušten je pre nekoliko meseci, a pre nekoliko dana ponovo je uhapšen, ispričao je Barhami.

Prema njegovim rečima, vezanost hrišćana i muslimana za Jerusalim i istorijsku Palestinu nije samo verska, već i idejna i patriotska.

-Ovo je naša zemlja. Danas, kada razgovarate sa hrišćanskim porodicama, nude im se putovanja i iseljavanje. Ali ja lično ne vidim da te ponude postižu cilj. Moramo da ostanemo u Vitlejemu, Beit Sahuru, Beit Džali, Jerusalimu, pa i u selima na Zapadnoj obali, u Abudu. U mnogim selima hrišćani su i dalje prisutni, uprkos napadima i pritiscima doseljenika: nisu podigli belu zastavu, nisu se predali, nisu napustili svoje domove, svoju zemlju niti svoje crkve, naglasio je Barhami.

Govoreći o situaciji u regionu u celini, aktivista je priznao da položaj hrišćana na Bliskom istoku „nije najbolji“.

Prema njegovoj oceni, deo dešavanja ima za cilj stvaranje podela između pripadnika različitih vera, naročito u Siriji, Libanu i pojedinim arapskim zemljama sa brojnim hrišćanskim stanovništvom.

-Postoje čudni klinovi, strani tim zemljama, koji se ubacuju kako bi se izazvao razdor među ljudima, rekao je Barhami.

Istovremeno je naglasio solidarnost sa svakom nevinom i ugnjetavanom osobom.

-Ja lično ne prihvatam napad ni na hrišćanina ni na muslimana, bilo gde. Ali činjenica je da je položaj hrišćana u pojedinim arapskim zemljama težak, zaključio je Barhami.

sputnikportal.rs

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