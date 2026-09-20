ZAPAD U PANICI Kim stvara moćnu armiju! Severna Koreja uvodi AI u svoje izviđačke i napadačke dronove

PREDSEDNIK Radničke partije Koreje Kim Džong Un naredio je širu integraciju veštačke inteligencije u ofanzivne i defanzivne sisteme naoružanja zemlje, istovremeno pozivajući na povećanu automatizaciju artiljerije i proširenje vojne proizvodnje.

Foto: AI Grok

Ove direktive izdate su tokom trodnevnog obilaska ključnih objekata odbrambene industrije, čime je istaknut sve veći fokus Korejske narodne armije na kombinovanje konvencionalne vatrene moći sa sistemima koji su sve više automatizovani i bespilotni. Državni mediji objavili su snimke na kojima se vidi kako rukovodstvo obilazi proizvodne pogone za artiljerijske sisteme i dronove, uključujući velike višecevne raketne sisteme kalibra 600 mm – koji imaju najveći domet među sistemima te vrste u svetu – a smatra se da bi svi ovi sistemi mogli imati koristi od šire primene veštačke inteligencije.



Tokom obilaska, predsednik Kim je pozvao artiljerijske snage zemlje da poseduju „najkoncentrisanije, najrazornije, masovne i svestrane ofanzivne kapacitete”, opisujući njihove dve glavne funkcije kao odvraćanje i vođenje rata. Naložio je proizvođačima naoružanja da povećaju proizvodne kapacitete, modernizuju proizvodne procese i unaprede tehnološku infrastrukturu vojno-industrijskih objekata kako bi se ispunili dugoročni proizvodni ciljevi. Čini se da su ove inspekcije obuhvatile nekoliko najvažnijih nedavnih programa naoružanja Severne Koreje. Snimci koje su objavili državni mediji prikazuju raketne artiljerijske sisteme kalibra 600 mm i 240 mm, kao i bespilotne letelice. Sistem kalibra 600 mm, koji se van Severne Koreje obično naziva KN-25, koristi mobilne lansere koji omogućavaju njihovo razmeštanje na različitim lokacijama i brzo premeštanje. Severna Koreja je takođe navela da taj sistem sadrži veštačku inteligenciju i kombinovane tehnologije navođenja.Ponovljeni fokus Severne Koreje na veštačku inteligenciju usledio je nakon ranijih demonstracija oružja za koje Pjongjang tvrdi da sadrži veštačku inteligenciju. U maju je zemlja sprovela testiranja koja su uključivala taktičke balističke rakete, artiljerijske rakete dugog dometa i sistem taktičkih krstarećih raketa, za koje su državni mediji tvrdili da koriste navođenje uz pomoć veštačke inteligencije. Severna Koreja je saopštila da su testovi imali za cilj procenu borbenih performansi oružja i automatizovanih sistema za lansiranje, unapređenih za savremeno ratovanje. Značaj veštačke inteligencije u savremenom ratovanju privlači sve više pažnje, kako zbog rastućih potencijala te tehnologije, tako i zbog njene sve važnije uloge u rusko-ukrajinskom sukobu, u kojem su angažovane i severnokorejske snage.Severnokorejske snage učestvovale su u operacijama na prvoj liniji fronta zajedno sa ruskom vojskom, što je pružilo priliku za praćenje sukoba u kojem su dronovi, elektronsko ratovanje, automatizovano određivanje ciljeva i precizna artiljerija postali ključni elementi borbenih dejstava. U avgustu su ukrajinski izvori izvestili da je 400 operatera dronova iz te zemlje upućeno u Rusiju kako bi pružili podršku ratnim naporima. Navodi se da je i sama Rusija pomogla Severnoj Koreji u razvoju vojnih dronova i srodnih tehnologija. Ponovno usmeravanje pažnje na veštačku inteligenciju odvija se paralelno sa širim razvojem severnokorejskih kapaciteta za bespilotno ratovanje. Pjongjang je nedavno javno predstavio proizvodne linije za bespilotne letelice „Saetbyol-4” i „Saetbyol-9”, kao i za jedan neimenovani dron-kamikazu (jednosmernu jurišnu bespilotnu letelicu). Pojava više letelica u fazi proizvodnje ukazuje na to da Severna Koreja teži uspostavljanju većih proizvodnih kapaciteta, umesto da se fokusira isključivo na razvoj pojedinačnih eksperimentalnih letelica.Za Severnu Koreju, kombinacija veštačke inteligencije, automatizacije, dronova i masovno proizvođene artiljerije mogla bi da transformiše sisteme te zemlje za izviđanje i udar. Korejska narodna armija već raspolaže najvećim artiljerijskim i raketno-artiljerijskim snagama na svetu i ostvarila je značajan napredak u modernizaciji svojih kapaciteta, uključujući povećanje dometa i unapređenje sistema za precizno navođenje. Automatizovano otkrivanje ciljeva i navođenje mogli bi da smanje broj ljudi potrebnih za rukovanje određenim oružjem i potencijalno povećaju brzinu reagovanja na bojnom polju. Visok stepen autonomije koji postižu novi tipovi dronova takođe bi mogao da obezbedi bolji pristup podacima o ciljevima za artiljerijske i raketne snage, dok napredak u oblasti veštačke inteligencije omogućava jeftinim jurišnim dronovima da pruže dodatne udarne kapacitete.

militarywatchmagazine.com

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