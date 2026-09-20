Fudbal

Ludilo u Pančevu: Dva gola Železničara u dva minuta za veliki preokret (VIDEO)

У. Ћ.

20. 09. 2026. u 22:35

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Kakva završnica u Pančevu! Železničar je za samo dva minuta uspeo da preokrene utakmicu protiv Čukaričkog i stigne do pobede.

Лудило у Панчеву: Два гола Железничара у два минута за велики преокрет (ВИДЕО)

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Fudbaleri Železničara savladali su Čukarički u utakmici 10. kola Superlige Srbije odigrane u Pančevu - 2:1 (0:1).

Čukarički je poveo već u 4. minutu golom Mustme i prednost sačuvao gotovo do samog kraja. Izabranici Marka Jakšića nakon ranog vođstva povukli su se, dok je Železničar preuzeo kontrolu nad utakmicom i dugo tražio put do izjednačenja.

Radomir Koković je promenama pokušao da promeni tok meča, a upravo su njegovi rezervisti napravili razliku i doneli pobedu "dizelki".

Kvaku Karikari je na teren ušao na poluvremenu, dok je Davorin Tošić zaigrao od 60. minuta. Njih dvojica su učestvovali u akciji za izjednačenje, pošto je Tošić poslao loptu na drugu stativu, gde je Karikari pogodio za 1:1.

Nikola Jovanović, koji je u igru ušao u isto vreme kada i Karikari, već oko 60 sekundi kasnije postigao je gol za 2:1 i doneo Železničaru veliki trijumf.

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