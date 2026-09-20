NEKA TRAMP BUDE S TOBOM: Predsednik SAD najavio formiranje "AI snaga" i imenovanje njihovog "cara"

AMERIČKI predsednik Donald Tramp najavio je formiranje nove organizacije pod nazivom "AI snage", po uzoru na američke Svemirske snage, kao i imenovanje posebnog zvaničnika za veštačku inteligenciju, koga je nazvao "AI carem".

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon)

Tramp je u objavi na svojoj društvenoj mreži ocenio da se veštačka inteligencija (AI) suočava sa pokušajima da se njen razvoj ograniči ili uspori i poručio da njegova administracija neće dozvoliti "gušenje" razvoja te industrije.

-Nećemo ni na koji način ometati niti gušiti rast ove neverovatne industrije. Naprotiv, čuvaćemo je, pomagati joj i nadzirati je dok raste, poručio je Tramp.

On je naveo da će istovremeno vlasti nastojati da spreče zloupotrebe veštačke inteligencije, ocenivši da se protiv takvih aktivnosti može boriti kroz postojeći krivični i građanski pravosudni sistem.

-Međutim, takođe ćemo tražiti ono što je loše, a to možemo veoma lako da uradimo pomoću našeg već postojećeg sistema krivičnog i građanskog pravosuđa, napisao je američki predsednik.

Foto: Printskrin Facebook/Firstpost

Tramp je najavio da će u tu svrhu formirati "AI snage", po uzoru na "Svemirske snage", koje je opisao kao veliki uspeh tokom svog prvog predsedničkog mandata, navodi "Fajnenšel tajms".

Prema njegovim rečima, administracija u Vašingtonu će uskoro objaviti ime zvaničnika koji će biti zadužen za ovu oblast.

-U bliskoj budućnosti imenovaću AI 'cara' - samo osobe sa visokim koeficijentom inteligencije treba da se prijave, istakao je Tramp.

On je razvoj veštačke inteligencije uporedio sa prethodnim velikim tehnološkim prekretnicama, napominjući da će "imati još veći uticaj".

On je takođe naveo da bi veštačka inteligencija u budućnosti mogla da čini "čak 25 odsto" bruto domaćeg proizvoda SAD. "Mi smo ispred Kine i ostatka sveta i nameravam da tako i ostane", napisao je Tramp.

U istoj objavi Tramp je optužio demokrate da su godinama pokretali različite, kako je naveo, "prevare" sa ciljem da nanesu štetu Sjedinjenim Državama.

Među temama koje je naveo bili su istrage povezane sa Rusijom i Ukrajinom, globalno zagrevanje, postupci opoziva protiv njega, kao i pitanja transrodnih osoba i njihovog učešća u sportu.

Tramp je takođe naveo da su pokušaji da se ograniči razvoj centara za podatke uglavnom propali nakon što su, kako je ocenio, lokalne zajednice uvidele ekonomske koristi njihovog prisustva, uključujući više plate, niže poreze i bezbednije ulice.

(rt.rs)

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