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Srpski biciklista Ognjen Ilić zauzeo 35. mestu na Svetskom prvenstvu

Танјуг

20. 09. 2026. u 22:55

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SRPSKI reprezentativac Ognjen Ilić zauzeo je 35. mesto u disciplini individualni hronometar na Svetskom prvenstvu u drumskom biciklizmu u Montrealu.

Српски бициклиста Огњен Илић заузео 35. месту на Светском првенству

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Ovaj 27-godišnjak iz Aranđelovca je trku od 39,2 kilometra završio za 48 minuta i 33 sekunde.

Zlatnu medalju osvojio je Belgijanac Remko Evenepul sa 44 minuta i 53 sekunde.

Italijan Filipo Gana je došao do srebra sa 57 sekundi zaostatka, dok je trećeplasirani bio Francuz Pol Seigzas sa minut i 13 sekundi iza pobednika.

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