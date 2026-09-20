Srpski biciklista Ognjen Ilić zauzeo 35. mestu na Svetskom prvenstvu
SRPSKI reprezentativac Ognjen Ilić zauzeo je 35. mesto u disciplini individualni hronometar na Svetskom prvenstvu u drumskom biciklizmu u Montrealu.
Ovaj 27-godišnjak iz Aranđelovca je trku od 39,2 kilometra završio za 48 minuta i 33 sekunde.
Zlatnu medalju osvojio je Belgijanac Remko Evenepul sa 44 minuta i 53 sekunde.
Italijan Filipo Gana je došao do srebra sa 57 sekundi zaostatka, dok je trećeplasirani bio Francuz Pol Seigzas sa minut i 13 sekundi iza pobednika.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Zvezda ubedljiva protiv Radničkog, Nišlije statirale na "Marakani"
20. 09. 2026. u 20:31 >> 18:39
Dejan Stanković se seli u komšiluk: Na korak je od novog kluba i juriće titulu
20. 09. 2026. u 20:14
Detonacija u srpskom fudbalu! Vladimir Jugović postaje član FSS!
20. 09. 2026. u 13:50
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)