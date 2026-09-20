Srpski biciklista Ognjen Ilić zauzeo 35. mestu na Svetskom prvenstvu

SRPSKI reprezentativac Ognjen Ilić zauzeo je 35. mesto u disciplini individualni hronometar na Svetskom prvenstvu u drumskom biciklizmu u Montrealu.

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

Ovaj 27-godišnjak iz Aranđelovca je trku od 39,2 kilometra završio za 48 minuta i 33 sekunde.

Zlatnu medalju osvojio je Belgijanac Remko Evenepul sa 44 minuta i 53 sekunde.

Italijan Filipo Gana je došao do srebra sa 57 sekundi zaostatka, dok je trećeplasirani bio Francuz Pol Seigzas sa minut i 13 sekundi iza pobednika.

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