Svet

"DOGOVORILI SMO SUSRET U NJUJORKU" Zelenski najavio susret sa Trampom

D.D.

20. 09. 2026. u 21:56

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PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je danas razgovarao telefonom sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom i da se s njim dogovorio da se sastanu u Njujorku.

ДОГОВОРИЛИ СМО СУСРЕТ У ЊУЈОРКУ Зеленски најавио сусрет са Трампом

Foto: Belga/Sipa USA/SPENCER PLATT/Getty images/Profimedia, Depositphotos/kittyfly/eabff

- Upravo sam razgovarao sa predsednikom Trampom. Važan razgovor, tokom kojeg smo uspeli da razgovaramo o mnogim stvarima. Dogovorili smo sastanak u Njujorku i taj susret bi mogao mnogo toga da promeni. Diplomatska dinamika postoji - naveo je Zelenski na Fejsbuku.

Zelenski je istakao da je zahvalio američkim izaslanicima Stivu Vitkofu i Džaredu Kušneru na poseti Kijevu.

- Dobro smo prešli bitne detalje, a momci su videli situaciju u Ukrajini. Mirovni put je prioritet broj jedan - istakao je Zelenski.

On je naveo da postoje ideje za korake deeskalacije i fundamentalna bezbednosna pitanja - energiju, hranu, zaštitu života ljudi.

- Sarađujemo sa američkim timom i spremni smo da preduzmemo zaista ozbiljne korake. Zahvalio sam predsedniku Amerike što je potpisao zakon Lindzija Grejama. Svi se slažemo: mora biti mir - istakao je Zelenski.

(Tanjug)

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