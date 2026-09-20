ŽENA IZ SRBIJE PREMINULA U GRČKOJ: Počela da se davi na plaži kod Haniotija, spasioci intervenisali, nije joj bilo pomoći
ŽENA (84) iz Srbije preminula je nakon što se utopila na plaži u Hanijotiju na Halkidikiju, uprkos naporima spasilaca, dobrovoljnog spasioca i ekipe grčke Hitne pomoći.
Na mestu događaja dvojica spasilaca odmah su reagovala i započela predviđene mere pomoći, uključujući upotrebu defibrilatora, davanje medicinskog kiseonika i reanimaciju, prenosi portal Typosthes.gr.
Pokušaj oživljavanja nastavljen je nakon dolaska dobrovoljnog spasioca Joanisa Kolokitasija, kao i zdravstvenih radnika grčke Hitne pomoći (EKAB), koji su brzo stigli na mesto događaja.
Uprkos višestrukim pokušajima reanimacije, koji su obuhvatili oko 12 ciklusa, žena nije uspela da se povrati.
Tanjug
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