LAVROV O REZULTATIMA IZBORA: "To će biti glavni odgovor na kampanju Zapada"
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izrazio je nadu da će rezultati danas okončanih parlamentarnih izbora potvrditi posvećenost onih koji dele domaću i spoljnu politiku, naglasivši da Državna duma mora da se sastoji od predstavnika stranaka koje razumeju nacionalne interese Ruske Federacije.
- Državna duma mora da bude suverena, mora da se sastoji od predstavnika stranaka koje razumeju nacionalne interese Ruske Federacije. I u ovoj fazi, ja se nadam da će rezultati izbora potvrditi posvećenost onih koji dele domaću i spoljnu politiku - to je verovatno najvažnija stvar - rekao je Lavrov novinarima u Moskvi, prenosi Interfaks.
Lavrov je naveo da zapadne zemlje "stvaraju probleme ruskim građanima da izraze svoju volju", posebno u baltičkim državama.
- Nekoliko dana pre naših izbora, Evropska unija je odobrila izjavu, koja će verovatno uskoro biti distribuirana, kojom ih proglašava nevažećim sa stanovišta evropskih demokratskih standarda- naveo je ruski ministar.
Lavrov je istakao i da će rezultati ruskih izbora biti glavni odgovor na kampanju Zapada protiv glasanja. Trodnevno glasanje na izborima za deveti saziv ruske Državne dume završeno je danas zatvaranjem biračkih mesta u najzapadnijem regionu Rusije, Kalinjingradskoj oblasti, a prema prvim podacima Centralne izborna komisije Rusije, na izborima ubedljivo vodi vladajuća Jedinstvena Rusija.
Izbori za poslanike devetog saziva Državne dume održani su od 18. do 20. septembra. Stanovnici regiona Donbas i Novorusija prvi put su učestvovali na izborima.
Centralna izborna komisija Rusije (CIK) saopštila je ranije da je broj birača u Rusiji na dan 1. jula iznosio više od 111 miliona, dok se van zemlje nalazi više od 1,8 miliona birača.
(Tanjug)
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